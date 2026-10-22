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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زواج الأطفال وختان الإناث والتحر.ش على طاولة النقاش في ندوة توعوية بإسنا

زواج الأطفال وختان الإناث والتحرش على طاولة النقاش في ندوة توعوية بإسنا ضمن مبادرة «المؤنسات الغاليات»
زواج الأطفال وختان الإناث والتحرش على طاولة النقاش في ندوة توعوية بإسنا ضمن مبادرة «المؤنسات الغاليات»
شمس يونس

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة توعوية بمركز ومدينة إسنا، لمناقشة مخاطر زواج الأطفال وختان الإناث والتحرش، وسبل حماية الفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهن، ضمن فعاليات مبادرة «المؤنسات الغاليات».

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وبتوجيهات الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، مقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر ورئيس جامعة الأقصر.

وشهدت الفعالية حضور إبراهيم أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة، ومنتصر عبد العزيز، مقرر وحدة السكان بإسنا، وعبد الرحيم عيسى، عضو المجلس الإقليمي بوحدة السكان، إلى جانب عدد من المتخصصين المشاركين في مناقشة القضايا المطروحة.

وتناولت الندوة الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال وختان الإناث والتحرش، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الأطفال والفتيات، ورفع وعي الأسر بمخاطر هذه الممارسات، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في الوقاية منها والتصدي لها.

وخلال الندوة، تناول فضيلة الشيخ محمد حسن، مفتش أوقاف إسنا، القضايا المطروحة من المنظور الديني، فيما استعرض القس موسى رشدي الجوانب التوعوية من المنظور الكنسي، مؤكدين أهمية تكامل الجهود في نشر الوعي وحماية النشء.

كما ناقشت الدكتورة منال فرج، الأخصائية النفسية وعضو وحدة حماية الطفل، ومروة حماد، الأخصائية النفسية والمتخصصة في الاستشارات الأسرية، الأبعاد النفسية والاجتماعية للقضايا المطروحة، وسبل الوقاية منها، ودور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال والفتيات.

وشاركت الدكتورة رضا عطالله، المنسقة المجتمعية لوحدة السكان بمحافظة الأقصر، بمحاضرة توعوية تناولت أهمية المشاركة المجتمعية وتكامل أدوار المؤسسات المختلفة في مواجهة القضايا السكانية، مشيرة إلى ضرورة استمرار الفعاليات التوعوية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكد إبراهيم أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة، أن التوعية بمخاطر زواج الأطفال وختان الإناث والتحرش تمثل خطوة أساسية لحماية الفتيات وصون حقوقهن، مشددا على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للأطفال والفتيات، ويعزز دور الأسرة في حمايتهن وبناء مستقبل أفضل لهن.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا شعبان، رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، استمرار تنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية وفقا للخطة الشهرية للوحدة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وشركاء العمل المجتمعي، وبدعم من وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وقيادات المحافظة، بما يعزز الاستجابة المحلية للقضايا السكانية ويدعم جهود حماية الأطفال والفتيات.

وتأتي الندوة ضمن جهود التوعية المجتمعية الداعمة لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بهدف ترسيخ ثقافة حماية الطفل والفتاة، وتعزيز مسؤولية الأسرة والمجتمع في مواجهة الممارسات التي تهدد سلامتهما ومستقبلهما.

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