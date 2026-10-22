رئيس الطود يتابع حملات النظافة والتجميل وصيانة المرافق وتقنين الأراضي

تابع مصطفى محمد جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود،بجنوب الأقصر ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة المرافق، إلى جانب متابعة أعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المركز.

وفي إطار أعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، تابع رئيس المركز أعمال اللجنة المختصة، التي قامت بمعاينة الملفات الواردة من المنظومة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز الانضباط في منظومة التقنين ويسهم في سرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.

وعلى صعيد النظافة والتجميل، نفذت إدارة النظافة والتجميل، بقيادة حمادة بشاري مدير إدارة النظافة والتجميل، أعمال قص وتهذيب الأشجار بالحديقة العامة بالمدينة، إلى جانب استمرار تفريغ الحاويات بطريق مصر–أسوان، للحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الجمالي.

وفي قرية المريس، برئاسة عبد الرزاق أحمد رئيس القرية، تواصلت أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من الشوارع، حيث أسفرت الحملات عن رفع 8 أطنان من القمامة، كما جرى تركيب 12 كشاف إنارة بتقنية LED بشارع ساحل الترعة البحري، وطريق الأهالي، وشارع البقالة، وشارع القريفاني، بهدف تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

وفي قرية الطود غرب، برئاسة إبراهيم عبد العال رئيس القرية، نُفذت أعمال إزالة الحشائش والنباتات الضارة والأشجار اليابسة بمحيط الوحدة الصحية بنجع الوحدة، بمشاركة الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة وعمال الوحدة الصحية، مع الاستعانة بالمعدات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال، كما شملت الجهود صيانة وتركيب كشافات الإنارة بالطريق السريع بنطاق القرية، وإصلاح خط مياه البغدادي أمام مبنى البيت النوبي.

وفي قرية العديسات بحري، برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية، نُفذت حملات مكثفة للنظافة العامة وتمهيد الطرق، شملت طريق حاجر العديسات بالضمان والطريق المجاور لمسجد أم غرباب، باستخدام اللودر الزاحف، وأسفرت عن رفع 6 أطنان من القمامة. كما استمرت أعمال نظافة المسار وطريق المستشفى، ورفع المخلفات من شوارع القرية، إلى جانب قص وتقليم الأشجار بحديقة الوحدة المحلية.

وفي قرية العديسات قبلي، برئاسة محمد حسن، تواصلت أعمال تفريغ الحاويات بطريق مصر–أسوان، إلى جانب تنفيذ أعمال إزالة الحشائش الضارة المحيطة بأشجار الزيتون، واستمرار حملات النظافة العامة، في إطار الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر العام بالقرية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الوحدات المحلية، وتحسين مستوى النظافة والتجميل وصيانة المرافق العامة، بالتوازي مع متابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يدعم الانضباط الإداري ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.