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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أكبر أسعار الدولار استقرارًا مع تعاملات اليوم السبت  24-10-2026 على مستوى البنوك بدون تغيير وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا بدون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

آخر تحديث لـ أكبر سعر دولار 

وجاء آخر تحديث لـ  أعلي سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و 55.37 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي حتي اليوم السبت بمناسبة عطلة البنوك الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 54.6 جنيها للشراء و 54.7 جنيها للبيع في بنك نكست.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيها للشراء و 55.3 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.22 جنيها للشراء و 55.32 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة،أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، مصر".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و 55.37 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

البنك المركزي

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن صافي تدفق للداخل 17.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 11.6 مليار دولار بزيادة تبلغ 1.2 مليار دولار  على أساس سنوي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الاستثمارات جراء تأسيس شركات جديدة أو توسعات في شركات حالية بقيمة تدفقات داخلية بقيمة 8.8 مليار دولار .

لماذا ارتفعت الاستثمارات

أرجع التقرير ذلك إلي ارتفاع تدفقات تلك الاستثمارات خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام 2025 من بينها صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

وصعدت أرباح الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام الماضي صافي استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة بزيادة ملياري دولار على أساس سنوي.

وزادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بقيمة 2.8 دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بزيادة 800 مليون دولار.

وتم تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 433.2  مليون دولار مقابل  ما يقارب من 400 ملیون دولار في الفترة أكتوبر حتي ديسمبر 2024.

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