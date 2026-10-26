إثيوبيا على حافة الانفجار.. هروب عشرات الآلاف إلى كينيا بعد توقف الخدمات

امتدت الاشتباكات التي اندلعت بسبب نزاع حول رفع علم ولاية الصومال الإثيوبية في مدينة مويالي الحدودية، الخاضعة لإدارة كل من إقليمي أوروميا والصومال في إثيوبيا، لتشمل سبع مقاطعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مخلفةً وراءها قتلى وجرحى وممتلكات مدمرة كما فرّ عشرات الآلاف عبر الحدود إلى كينيا بحثاً عن الأمان.

هروب عشرات الآلاف إلى كينيا

وأدى النزاع، الذي تصاعد إلى اشتباكات مسلحة متواصلة في 22 أكتوبر، إلى نزوح آلاف السكان من منازلهم، وسط احتراق المنازل والمتاجر، وانقطاع الخدمات، وتزايد انعدام الأمن على جانبي الحدود الإثيوبية الكينية. كما أفاد سكان الأورومو في مقاطعة مانديرا الكينية بوقوع هجمات انتقامية مزعومة مرتبطة بالقتال.

ما بدأ كنزاع حول رفع العلم، الذي تمت معالجته في البداية من خلال مناقشات بين مسؤولي المدينة وشيوخها المحليين، تصاعد إلى صراع أوسع يشمل قوات الأمن من كلا المنطقتين، ونيران رشاشات ثقيلة، وسقوط ضحايا مدنيين، وتدمير متعمد للممتلكات، وحرب شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الادعاءات المتنافسة بملكية مويالي، التي زادت حدتها بسبب مزاعم غير مؤكدة من كلا الجانبين.

وفي يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، أصدرت مجموعة من القادة الكينيين بياناً مشتركاً يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة الحدودية، داعين إلى تقديم مساعدة عاجلة للعائلات النازحة وحماية المدنيين وسط مخاوف من أن العنف قد ينتشر أكثر.

وجاء في البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الصراع المستمر على الجانب الإثيوبي من الحدود في مويالي"، مضيفاً أن تدفق الأشخاص الذين يسعون للجوء في كينيا "يشكل ضغطاً شديداً على البنية التحتية والموارد المحلية".

أصدر البيان كلٌّ من ديدو علي راسو، عضو البرلمان الكيني عن دائرة ساكو، وجويو واكو، عضو البرلمان عن دائرة مويالي، وواكو جاتاني، رئيس مجلس شيوخ باليتي، واثنان من المرشحين المحتملين لعضوية البرلمان عن دائرة مويالي.

ونقلًا عن تقارير إعلامية، أفاد القادة بأن أكثر من 50 ألف مدني فروا عبر الحدود إلى مقاطعة مارسابيت.

ويفوق هذا الرقم التقديرات التي نشرتها السلطات الكينية والمنظمات الإنسانية بشكل منفصل، ولم تتمكن صحيفة أديس ستاندرد من التحقق منه بشكل مستقل .خدمة الاشتراك في الأخبار

وناشد القادة الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية لدعم جهود الحكومة لتوفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى للعائلات النازحة، التي وصل العديد منها بأمتعة قليلة.

كما حثوا سكان المقاطعات الحدودية متعددة الأعراق في كينيا، وهي مارسابيت وواجير ومانديرا، على عدم استهداف المدنيين الذين يعيشون أو يعملون في المنطقة ولكن ليس لهم أي دور في القتال عبر الحدود.

وجاء في البيان: "نناشد بشدة أفراد مجتمعنا المحلي عدم إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء الذين يعيشون أو يعملون في منطقتنا. فهم لا علاقة لهم بالنزاع الدائر عبر الحدود".

ودعا القادة السلطات إلى ضمان حماية المدنيين وتأمين مرورهم، وحثوا الأجهزة الأمنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السكان، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وقال أحد سكان حي بولي في مويالي إن القتال، الذي بدأ في أعقاب نزاع حول العلم ومقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، ديكو جاتان آغا ، في 18 أكتوبر امتد إلى سبع مناطق: مدينة مويالي، ومويالي ووريدا، وغوتشي، وداس، وواسيلي، وأريرو، وجومي إلدالو.

وقال أحد السكان إن القتال المباشر استمر لثلاثة أيام في عدة مواقع في مويالي وحدها، مما أسفر عن سقوط قتلى ومئات الجرحى ولم يتسنَّ الحصول على أرقام الخسائر من مصادر مستقلة.

بدأت الاضطرابات في 18 أكتوبر عقب افتتاح مكتب إداري إقليمي صومالي ورفع علمه في مويالي

وبحلول 22 أكتوبر، تصاعد النزاع إلى قتال عنيف بين قوات الأمن الإقليمية في أوروميا والصومال.

وامتدت الاشتباكات وتقارير حرق المنازل والمتاجر لاحقاً من مويالي إلى غومي إلدالو وواشيلي وأريرو، وفقاً لتقارير سابقة نشرتها صحيفة أديس ستاندرد .

أُغلقت المدارس، وانقطعت خدمات الكهرباء والاتصالات، وفرّ كثير من الناس دون طعام أو ماء أو مأوى كافٍ.

وبحسب روايات من كلا جانبي مويالي، فإن السكان الذين فروا إلى المناطق الريفية المحيطة كانوا يعانون من ليال باردة وجوع وعطش وتعرض لأشعة الشمس.

وقال أحد سكان الجانب الخاضع للإدارة الصومالية من مويالي، الذي فر أيضاً إلى كينيا، إن العنف امتد إلى المناطق الحدودية مع مجتمعات بورانا وغاري، حيث تم حرق المنازل وتدمير الشركات وتشريد العائلات.

وقال أحد السكان إن العديد من الأشخاص عبروا نهر لاغا سيرا إلى كينيا، وأن العدد لا يزال في ازدياد حيث سعت العائلات إلى اللجوء لدى أقاربها.

كما أفاد أحد السكان بأن مئات المصابين يتلقون العلاج في مواقع مختلفة، بما في ذلك المستشفيات الخاصة في كينيا، لكنه قال إن حجم القتال وانتشاره الجغرافي جعل من الصعب تحديد عدد دقيق للضحايا.

قالوا إن قوات الأمن الإثيوبية لم تتدخل في المناطق التي استمر فيها القتال.

أفاد الصليب الأحمر الكيني في 24 أكتوبر أن أكثر من 14000 إثيوبي فروا إلى كينيا، حيث تم إيواء أكثر من 10900 منهم في ستة مخيمات مؤقتة، بينما يقيم حوالي 4000 آخرين مع أقاربهم وعائلات مضيفة.

بدأت المنظمة بتقديم مساعدات طارئة للعائلات النازحة، تشمل الغذاء ومواد الإيواء والمياه النظيفة والدعم الطبي.

واستهدفت استجابتها الأولية ألف أسرة وصلت إلى كينيا، معظمها من النساء والأطفال والشباب الذين عبروا الحدود بأمتعة قليلة.

في 25 أكتوبر، أفادت وكالة الأنباء الكينية أن نحو 35 ألف إثيوبي لجأوا إلى كينيا، نقلاً عن ستانلي كاماندي، مفوض مقاطعة مارسابيت ومن بين هؤلاء، يقيم حوالي 15 ألفاً في مخيمات، بينما تمّ إيواء 20 ألفاً آخرين في المجتمعات المحلية.

وحذرت الوكالات الإنسانية والسلطات المحلية من نقص الغذاء والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والمأوى، مما يضع ضغطاً إضافياً على المجتمعات التي تواجه بالفعل قيوداً على الموارد.

وقد أدى الصراع أيضاً إلى تفاقم انعدام الأمن في مقاطعة مانديرا، شمال شرق كينيا، حيث قال سكان أورومو من إثيوبيا إنهم يخشون هجمات انتقامية مرتبطة بالقتال في مويالي.