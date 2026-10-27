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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 312 متهما بخلية جبهة النصرة الإرهابية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، للشهود في محاكمة 312 متهما، في القضية رقم 14256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بخلية جبهة النصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2018  وحتى 18 مارس 2021،  تولى المتهمون من الأول وحتى الثاني والعشرين قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى السبعين بعد المائتين  أنهم انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

فيما وجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الحادى عشر الالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية في الخارج.

ووجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين اتهامات بقتل "ع. ا"، ضابط شرطة، وقتلوا مجند شرطة وآخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر خلية جبهة النصرة محاكمة 312 متهما إرهاب

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