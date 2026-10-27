سقوط طفلة من أعلى منزل بالطابق الثاني في طما بسوهاج

أصيبت طفلة في العقد الأول من العمر بكدمات في البطن والصدر؛ إثر سقوطها داخل بئر السلم بمنزل أسرتها بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بعدما اختل توازنها أثناء اللهو أعلى سطح الطابق الثاني، في واقعة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بوصول الطفلة إلى مستشفى طما المركزي، مصابة بكدمات في منطقتي البطن والصدر، حيث تبين من الفحص أنها تقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

وبسؤال والدة الطفلة، في العقد الرابع من العمر، أفادت بأن ابنتها كانت تلهو أعلى سطح الطابق الثاني بالمنزل، الذي لا يحيط به سور، قبل أن يختل توازنها وتسقط داخل بئر السلم، ما أدى إلى إصابتها.

وكشفت المعلومات الأولية أن سقوط الطفلة جاء أثناء لهوها بالمنزل، في ظل عدم وجود سور أعلى سطح الطابق الثاني، وهو ما انتهى بسقوطها وإصابتها بكدمات في البطن والصدر.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى طما المركزي للاطمئنان على حالتها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، فيما جرى الوقوف على ملابسات الواقعة وفقًا للإجراءات المتبعة.