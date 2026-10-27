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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل يشيد بتتويج هاري كين بالبالون دور: كرة القدم اعترفت أخيرًا بما تقدمه

هاري كين
هاري كين
علا محمد

أشاد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بالمستويات التي يقدمها النجم الإنجليزي هاري كين، عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2026، مؤكدًا أن اللاعب يستحق الحصول على الجائزة بعد الأداء المميز الذي قدمه، ومساهماته الكبيرة في عالم كرة القدم.

وقال توخيل، في تصريحات تلفزيونية، مهنئًا هاري كين على التتويج: «تهانينا هاري، تستحق الكرة الذهبية! منذ زمن نفدت مني الكلمات لوصف أدائك، وسعيد بأن عالم كرة القدم اعترف أخيرًا بما تقدمه».

وأضاف: «أن تصبح أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ 25 عامًا يجعلها أكثر تميزًا، ونحن محظوظون بوجودك قائدًا لنا».

وتابع توخيل حديثه عن النجم الإنجليزي، مؤكدًا ثقته في قدرته على مواصلة التألق، قائلًا: «أعلم أنك ستحتفل بهذه اللحظة مع أحبائك، ثم تعود لما تجيده أكثر من أي شيء آخر.. تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات».

هاري كين يحصد الكرة الذهبية 2026

وكان هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، قد حصد جائزة الكرة الذهبية 2026، خلال حفل النسخة السبعين من توزيع جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لندن، على مسرح لندن بالاديوم.

وقدّم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت، في نسخة استثنائية احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة الأرفع في عالم كرة القدم.

وجاء نقل الحفل من باريس إلى لندن تكريمًا لتاريخ الجائزة، واحتفاءً بالإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بها عام 1956.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

وعلى مدار تاريخ الجائزة، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد الجائزة 5 مرات.

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