تراث وهوية.. بازار فلسطيني بالقاهرة يحتفي بالموروث الشعبي ويبرز أصالة الثقافة

ينظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، بازارًا فلسطينيًا تحت شعار «تراث وهوية»، وذلك بقاعة الماسة في نادي الزراعيين بمنطقة الدقي في القاهرة، بهدف التعريف بالثقافة الفلسطينية وإبراز أصالة الموروث الشعبي الفلسطيني.

ويضم البازار مجموعة متنوعة من المنتجات الفلسطينية التي تعكس ثراء التراث الوطني، من بينها المطرزات التراثية والمشغولات اليدوية والفخار والإكسسوارات والمأكولات الفلسطينية، بما تحمله هذه المنتجات من رموز ودلالات تعبر عن الارتباط بالأرض والتمسك بالهوية الوطنية عبر الأجيال.

ويتيح البازار للزوار فرصة التعرف على جوانب من الثقافة الفلسطينية وموروثها الشعبي، من خلال المنتجات التقليدية والحرف اليدوية التي تجسد خصوصية الهوية الفلسطينية، وتسهم في إبراز التراث باعتباره أحد مكونات الذاكرة الوطنية ووسيلة للحفاظ على الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

ودعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر الجمهور إلى زيارة البازار والمشاركة في الفعالية التي تحتفي بالتراث والثقافة الفلسطينية، والتعرف على المنتجات المعروضة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى السابعة مساءً، بقاعة الماسة في نادي الزراعيين بالدقي، القاهرة.