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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة

الحملة القومية لتحصين الماشية
الحملة القومية لتحصين الماشية
ايمن رياض

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، التي انطلقت الأحد 25 أكتوبر الجاري، بجميع مراكز وقرى المحافظة، تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف حماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الإنتاج الحيواني.

ووجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية، لضمان وصول فرق التحصين إلى القرى والنجوع، وتيسير حصول المربين على الخدمات البيطرية، مع تكثيف التوعية بأهمية التحصينات الدورية ودورها في الحفاظ على سلامة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتشمل تنظيم ندوات إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الحيوانات والحد من الخسائر الاقتصادية، بما يسهم في دعم الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.

الفرق البيطرية 

وأضاف أن المديرية تعمل على توفير المستلزمات اللازمة لفرق التحصين، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية واستخدام أدوات تحصين مخصصة لكل حيوان، لمنع انتقال العدوى وضمان تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وأمان، داعيًا المربين إلى التعاون مع الفرق البيطرية والاستجابة لأعمال التحصين في المواعيد المحددة.

محافظ المنيا مديرية الطب البيطري الحملة القومية للتحصين مرض الجلد العقدي الثروة الحيوانية

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