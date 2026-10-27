مخالفات السوق السياحي تطيح برئيس حي غرب أسوان.. وتحرك عاجل لإزالة الإشغالات

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تكليف عمرو عوض برئاسة حي غرب المدينة، ونقل جابر فتحي رئيس الحي الحالى للعمل مديراً للمتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

جاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة بالسوق السياحي القديم بفرض الإنضباط وإعادة المظهر الحضارى للمدن.

رصد إشغالات ومخالفات لخطوط التنظيم بالسوق السياحى

وجاء قرار المحافظ بعد رصده الميدانى للعديد من المخالفات والإشغالات والتعدى على حرم الممشى بالسوق السياحى القديم ، فضلاً عن عدم إلتزام أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة بخطوط التنظيم المقررة مما يعيق حركة المواطنين والأفواج السياحية .

توجيهات حازمة لإعادة الإنضباط وحزم التعامل مع المخالفين

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تخاذل فى العمل الميدانى ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات والإشغالات فور رصدها ، والإلتزام الكامل بخطوط التنظيم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

يأتى قرار محافظ أسوان فى إطار المتابعة الميدانية الصارمة ، والجولات المفاجئة لتقييم أداء القيادات التنفيذية ، وإعادة الانضباط للشارع الأسوانى والسوق السياحى القديم .