المحافظ يرويج للمناطق الأثرية والتاريخية بأسوان

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالدكتور أحمد رحيمة مساعد وزير السياحة والآثار ، لبحث أوجه التعاون المشترك فى دعم القطاع السياحى ، وتعزيز جهود الترويج للمقومات الأثرية والتاريخية التى تمتلكها المحافظة بما يسهم فى جذب المزيد من الأفواج السياحية وزيادة معدلات الإقامة والليالى السياحية ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية ، والدكتور مؤمن سعد مدير آثار أسوان والنوبة ، وسارة مسعود مدير متحف النوبة .

التوسع فى التسويق والدعاية للمناطق الأثرية وتحويلها إلى علامات سياحية عالمية

وأكد محافظ أسوان على أهمية التوسع فى جهود التسويق والدعاية للمناطق الأثرية والتاريخية التى تزخر بها عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى مقدمتها معابد إدفو وكوم أمبو وفيلة ، ومنطقة جبال السلسلة ، والعمل على إبراز قيمتها الحضارية والتاريخية الفريدة بما يعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية ، ويسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة .

تطوير مشروعات الصوت والضوء وزيادة الليالى السياحية



وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الإهتمام بمشروعات الصوت والضوء فى معبدى إدفو وفيلة ، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع القيمة التاريخية والأثرية لهذه المواقع ، وتحويلها إلى علامات سياحية عالمية جاذبة للزائرين ، وهو ما يتواكب مع جهود الدولة لزيادة متوسط إقامة السائحين، وتقديم تجارب سياحية متنوعة تثْرى زيارتهم لأسوان .

مشروعات الإضاءة والتطوير الحضارى لإبراز المقومات الأثرية

وأشار المحافظ إلى أنه فى ظل التنسيق والتكامل مع وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير السيد شريف فتحى ، سيتم دعم مشروعات إضاءة المواقع الأثرية وإبراز ملامحها الحضارية ، بالتوازى مع تنفيذ مشروع إضاءة قبة الهواء ، ومشروع إنارة البر الغربى ، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الجزء الخلفى المواجه لحديقة النباتات ، الجارى تطويرها بواسطة مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، بما يسهم فى تحقيق التكامل بين المشروعات السياحية والأثرية والتجميلية، والإرتقاء بالصورة البصرية للمناطق المحيطة بها .