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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 مسيّرات تستهدف سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأسود قبالة بلغاريا

البحر الأسود
البحر الأسود
أ ش أ

قال وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف إن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بثلاث مسيرات بحرية على بُعد نحو 21 ميلًا بحريًا من منطقة شبلا في البحر الأسود، بالتزامن مع اجتماع وزراء دفاع بلغاريا ورومانيا وتركيا في العاصمة صوفيا لمناقشة الأمن الإقليمي.

وأكد ستويانوف، الهجوم خلال اجتماع ثلاثي ضم وزير الدفاع التركي يشار جولر ووزير الدفاع الروماني شتيفان رادو-أوبريا، إلى جانب رؤساء هيئات الدفاع في الدول الثلاث.

وقال ستويانوف: "خلال انعقاد هذا الاجتماع، تعرضت سفينة حاويات لهجوم بثلاث مسيّرات بحرية في المنطقة المتاخمة. ويقع الموقع على بُعد نحو 21 ميلًا من شبلا".

وأضاف ستويانوف: "ندعو إلى وقف فوري للهجمات التي تهدد السفن التجارية والبنية التحتية البحرية وسلامة الأنشطة البحرية".

ووفقًا لموقع ماريتايم البلغاري ، أُرسلت ناقلة لتقديم المساعدة للسفينة، فيما أخلَى أفراد طاقمها السفينة واستقلوا أطواف النجاة.

وأفادت تقارير أولية بأن الطاقم غادر السفينة، دون توافر معلومات عن حالة البحارة أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

وزير الدفاع البلغاري ثلاث مسيرات بحرية البحر الأسود

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