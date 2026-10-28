الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان يتفقان على تعزيز التعاون في البحث والابتكار

اتفق الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الستة في غرب البلقان على تعزيز التعاون في مجالي البحث والابتكار، ودعم منظومات الابتكار الإقليمية، وربط المبتكرين في المنطقة بالفرص المتاحة في أوروبا، وذلك بموجب إعلان مشترك أُقر خلال اجتماع وزاري في بروكسل.

ويشمل الاتفاق ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، ويستهدف دعم المسارات المهنية للباحثين والإعداد لخطة عمل مشتركة جديدة، مع الاعتراف بدور المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرات الابتكارية بالمنطقة.

وذكر المعهد أنه استثمر 10 ملايين يورو في دعم الابتكار بغرب البلقان خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بالتعاون مع 93 منظمة محلية، ما أتاح لأكثر من 25 ألف شخص المشاركة في برامج التعليم والتدريب، وأسهم في دعم 327 مشروعا وإطلاق 20 ابتكارا.

كما حصلت دول غرب البلقان على نحو 237 مليون يورو ضمن برنامج "أفق أوروبا" من خلال أكثر من ألف مشروع، فيما يعتزم المعهد مواصلة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والجامعات، وتوسيع شبكة مراكزه الإقليمية لتعزيز التعاون وربط المبتكرين بالفرص الأوروبية.