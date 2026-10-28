وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس الدولة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، معالي المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مد جسور التواصل وتوطيد العلاقات المؤسسية مع مختلف الهيئات والجهات القضائية العريقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا بمعالي المستشار رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، معرباً عن تقديره البالغ للدور التاريخي والوطني الذي يضطلع به مجلس الدولة المصري باعتباره حصنًا للحقوق والحريات وقاضياً للمشروعية، ومثمناً جهوده الدؤوبة في إرساء دعائم العدالة والمساهمة الفاعلة في ضبط الصياغات التشريعية والقانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تناول الجانبان بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويدعم جهود القيادة السياسية في بناء مسار تشريعي وقانوني منضبط.

من جانبه، أعرب معالي المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية في التنسيق المستمر والفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومتمنياً لمعالي الوزير دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار قنوات التواصل والتنسيق الدائم لخدمة قضايا الوطن ومصالحه العليا