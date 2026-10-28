بوتين: التجارة الروسية الإفريقية تشهد نموا.. ومصر في الصدارة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الأربعاء/، إن التجارة الروسية مع الدول الإفريقية في ازدياد، مشيرا إلى أن مصر تستحوذ على حصة كبيرة من حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن أن أكثر من 1.2 مليون سائح روسي زاروا مصر في النصف الأول من العام الحالي 2026.

وقال بوتين - خلال لقائه بالسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الروسية الأفريقية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "تشهد التجارة الروسية مع إفريقيا نموًا؛ فمنذ عام 2022، ارتفع حجمها الإجمالي بنسبة 50%، متجاوزًا 27 مليار دولار، وتستحوذ مصر على حصة كبيرة من هذا التبادل التجاري".

كما أكد أن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور على أساس مبادئ الاحترام والمساعدة المتبادلة، وقال الرئيس الروسي:،"تاريخيًا، تقوم العلاقات بين بلدينا (روسيا ومصر) على مبادئ الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح، والمساعدة المتبادلة".