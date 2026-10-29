قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"نيس" يتمسك باستمرار محمد عبد المنعم ويرفض التفريط فيه
نجم المقاولون العرب: أتممت تعاقدي مع الأهلي.. وسأنتقل إلى الفريق في يناير لمدة 5 سنوات
سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الخميس
الكاميرا وثقت فلعتهما.. كواليس التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق وضبط المتهمين
الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس
نجم الزمالك يدافع عن أحمد فتوح بعد اعتذاره للجماهير: لاعب كويس بلاش نضحي بيه وخلاص
الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو
مبابي يخسر 7 ملايين يورو بسبب أزمة الصين.. والاعتذار لم يغير موقف الرعاة
حريق بأحد مختبرات مجمع الأسلحة النووية الأمريكي وإعلان حالة الطوارئ
تعرف على حالة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
حريق في منشأة نووية أمريكية بولاية كارولاينا الجنوبية
هزيمة قضائية جديدة لـ ترامب في كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألف جنيه في مصر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
ولاء عبد الكريم

تجاوز سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية مستوى 51 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليسجل نحو 51 ألفًا و80 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الذهب عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم 

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6380 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية، بعدما تحرك خلال التعاملات بين 6375 و6380 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 6390 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4062 دولارًا للأوقية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتحركات أسعار النفط والدولار.

الجنيه الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

بيان القابضة للكهرباء

القابضة توضح حقيقة توقف شحن عدادات الكهرباء

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

شمس البارودي

مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بمحاولة سرقة مصنع ألبان بالعبور

مديرية أمن الفيوم

سقوط 4 متهمين بترويج مخدر الآيس وضبط أسلحة خرطوش في الفيوم

المتهم

القبض على مالك مخبز استولى على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد