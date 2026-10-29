الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألف جنيه في مصر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

تجاوز سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية مستوى 51 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليسجل نحو 51 ألفًا و80 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الذهب عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6380 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية، بعدما تحرك خلال التعاملات بين 6375 و6380 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 6390 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4062 دولارًا للأوقية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتحركات أسعار النفط والدولار.