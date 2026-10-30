تموين الأقصر: ضبط سيارة محملة بزيوت محركات مستعملة قبل إعادة تدويرها

تمكنت حملة رقابية مشتركة بمحافظة الأقصر من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية كبيرة من زيوت المحركات المستعملة، وذلك قبل إعادة تدويرها، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة المخالفات التي قد تهدد البيئة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتكليفات قيادات وزارة التموين، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات تداول السلع والمواد بطرق غير مشروعة.

وشارك في الحملة أحمد محمود ربيع وعبد العظيم النوبي أبو الوفا ورفاعي أحمد سليم، مفتشو مديرية التموين بالأقصر، بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة، بمشاركة طارق يوسف محمد ويوسف عوض.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بزيوت محركات مستعملة، قبل إعادة تدويرها، حيث جرى التحفظ على السيارة وتسليم المتهم إلى قسم شرطة بندر الأقصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.