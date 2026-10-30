إصابة شقيقين صغيرين في تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل في طهطا بسوهاج

شهد طريق الصفيحة – نزلة عمارة، بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أسفر عن إصابة طفل وشقيقته بإصابات متفرقة، أثناء استقلالهما التروسيكل، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تفاصيل الواقعة عن وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل على الطريق، حيث اصطدمت السيارة بالتروسيكل من الخلف؛ ما أدى إلى سقوط مصابين بين مستقليه، واستدعى نقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

واستقبل مستشفى طهطا العام الطفلين المصابين، بعدما تولى الأهالي نقلهما عقب الحادث، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما، ومتابعة حالتهما الصحية.

وبالفحص، تبين أن المصابين هما جابر. ج، البالغ من العمر 12 عامًا، وشقيقته جنا. ج، 8 أعوام، ويقيمان بقرية الصفيحة التابعة لمركز طهطا، وأسفر الحادث عن إصابة الطفلين أثناء وجودهما على متن التروسيكل.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، ومتابعة تطورات حالتهما الصحية داخل المستشفى.