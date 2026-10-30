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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: سلامة الأمهات والأجنة على رأس أولويات الدولة المصرية

الدكتور محمد ممتاز
الدكتور محمد ممتاز
أ ش أ

 شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات المؤتمر الـ22 للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتور محمد ممتاز أستاذ علاج أمراض النساء بكلية طب قصر العيني.

وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أكد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي اهتمام الدولة المصرية بصحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في الاستثمار بصحة الأسرة والمجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واستعرض الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لحماية صحة المرأة عبر إطلاق المبادرات الصحية القومية وتقديم الرعاية الوقائية الشاملة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية المتطورة، موضحًا أن صحة الأمهات والأجنة تأتي على رأس الأولويات، حيث تعمل الوزارة على الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج الفوري وضمان المتابعة الطبية الدقيقة والدورية للأمهات ومواليدهم.

وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز سلامة ممارسات الحمل والولادة من خلال تقوية الرعاية الصحية للأسرة والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة وضمان حصول المرأة على خدمات رعاية الأمومة بدقة واهتمام، إلى جانب توفير خدمات تنظيم الأسرة والكشف المبكر عن الأورام وتقديم الرعاية الطبية والنفسية.

وأكد «عبدالغفار» أهمية مواصلة برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي والبحث العلمي والتوظيف المسؤول للتكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الرعاية، مشيدًا بدور المؤتمر في تبادل الخبرات وتحويل المعرفة العلمية إلى ممارسات إكلينيكية أفضل.

من جانبه أشار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق إلى عراقة الجمعية الطبية المصرية منذ تأسيسها عام 1917 ودورها الرائد في جمع رواد الطب والعلماء لمناقشة أحدث المستجدات الطبية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين وزارة الصحة والسكان والجمعيات والاتحادات الطبية والعلمية لتوحيد الجهود نحو تطوير منظومة التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمرأة المصرية.

واستعرض الدكتور محمد ممتاز رئيس الجمعية التاريخ العريق للجمعية التي تأسست عام 1953 لتكون منصة علمية رائدة تجمع رواد وأساتذة التخصص، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة مع وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير منظومة صحة المرأة وتعزيز التعاون الدولي والمحلي للارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتعليم الطبي المستمر.

وأكدت الدكتورة أميمة إدريس رئيس المؤتمر الأهمية البالغة لصحة المرأة والطفل باعتبارهما حجر الأساس لصحة المجتمع، مشددة على دور الجمعية في الارتقاء بمستوى الممارسات الطبية والتعليم الطبي المستمر، وداعية إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الطبية المحلية والدولية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرأة المصرية في مختلف مراحل حياتها.

وزارة الصحة والسكان أمراض النساء والتوليد الدكتور محمد ممتاز

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