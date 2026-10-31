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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية والعطرية يستهدف تعظيم القيمة المُضافة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذي تنظمه وزارة الزراعة ، في إطار مشروع "زيادة دخل المُزارعين _ الابتكار الزراعي" الممُول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GiZوذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم،والدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.

بجانب نخبة من الشركاء والخبراء والمتخصصين في مجال النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي: المهندس طارق أبوبكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية،المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،ومن محافظة بني سويف: المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

ويعقد المهرجان على مدار يومي السبت والأحد 31 أكتوبر و1 نوفمبر بمقر المتحف الزراعي المصري بالدقي بمحافظة الجيزة، تحت شعار (من أرض مصر إلى العالم) وبمشاركة عدد من أهم الشركاء الاستراتيجيين في قطاع النباتات الطبية والعطرية، ويستهدف دعم وتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، وخلق مساحة تجمع المنتجين والمصدرين والمستثمرين والخبراء وأهم الجهات والشركاء في القطاع، بما يسهم في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وعلى هامش المؤتمر، أكد نائب محافظ بني سويف، أهمية المهرجان، الذي يستهدف تعظيم القيمة المُضافة للنباتات الطبية والعطرية، عبر التوّسع في التصنيع الزراعي والصناعات القائمة عليها، بما يشمل الصناعات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل والعطور والزيوت العطرية والمُستخلصات النباتية ونقل التكنولوجيا والخبرات الدولية، وتعزيز التعاون الفني مع الدول الرائدة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

بالإضافة إلى تحسين جودة المُنتجات المصرية ودعم تطبيق المعايير الدولية وتعزيز جاهزية الشركات المصرية للتوسع في الأسواق التصديرية، وجذب المُستثمرين والشركات المحلية والدولية العاملة في الصناعات الدوائية والغذائية، ودعم صغار المزارعين ومنظمات وروابط المُنتجين من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والزراعات التعاقدية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية.

وشارك نائب محافظ بني سويف في تفقد أجنحة معرض النباتات الطبية والعطرية، والذي يشارك فيه 70 عارضاً من منتجي النباتات الطبية والعطرية وشركات التصدير ومقدمي الخدمات والجهات البحثية والحكومية وقد تنوعت المعروضات بين منتجات زراعية أولية، ومستحضرات طبية وتجميلية، ومبادرات بحثية وتقنيات حديثة في الزراعة النظيفة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، ويؤكد على أهمية تعزيز سلاسل القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية في مصر.

هذا ويتضمن المؤتمر عقد عدة جلسات فنية ونقاشية على مدار اليومين، تتناول عدد من المحاور والقضايا من أبرزها : البحث العلمي والتطوير ودوره في تحسين الجودة والتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية ، مُدخلات الإنتاج والتحديات مقابل الفرص المتاحة لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، الخدمات المختلفة وأهمية التعاونيات في تعزيز الدعم المُقدم لقطاع النباتات الطبية والعطرية، تأثير تغير المناخ على إنتاج النباتات الطبية والعطرية والقيمة المُضافة للصناعات القائمة عليها، مستقبل صناعة المواد الطبية والعطرية وعمليات الاستخلاص لقطاع المُكملات الغذائية، التقنيات الحديثة في مجال التقطير والترشيح والتصنيع للزيوت والنباتات الطبية والعطرية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر: تكريم المحافظات التي سيق وأن نظمت المؤتمر في دورات سابقة، حيث تم تكريم محافظة بني سويف ، والتي نظمت نسخة العام الماضي ، وتسلم درع التكريم السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بجانب تكريم محافظة الفيوم "ممثلة في المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالإضافة إلى تسليم جوائز مسابقة البحث العلمي ، وأفضل تكتل للمزارعين في صعيد مصر .

بني سويف محافظة بني سويف النباتات الطبية والعطرية

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