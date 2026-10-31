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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح فايز: اتخدعت في الإخوان وفكرة ثورة 2011.. ويكشف كواليس مشاركته في الميدان

الكاتب سامح فايز
الكاتب سامح فايز
محمود زيدان

كشف الكاتب سامح فايز، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، تفاصيل من تجربته الشخصية خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، مؤكدًا أنه شعر بالخداع من جماعة الإخوان، وأن نظرته إلى الثورة تغيرت مع تطورات الأحداث وما شاهده بنفسه داخل الميدان.

وأوضح سامح فايز، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أنه كان من المشاركين في الميدان خلال الأيام الأولى للاحتجاجات، عندما كان عدد المتواجدين محدودًا، وكانت المشاركة تنطوي على مخاطر كبيرة.

وأضاف أن الأعداد كانت تتراوح ليلًا بين ألفين وثلاثة آلاف شخص تقريبًا، قبل اتساع المشاركة وتحول التواجد في الميدان إلى مشهد جماهيري كبير.

وذكر أن من أبرز المشاهد التي لفتت انتباهه في تلك الفترة، دخول عناصر من جماعة الإخوان إلى الميدان، مشيرًا إلى أنه لاحظ تجمعهم في مكان منفصل لأداء الصلاة، رغم وجود تجمعات أخرى ولجان شعبية كانت تتولى تأمين الميدان.

وأوضح فايز أن هذا المشهد أثار لديه تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين المشاركين في الاحتجاجات، لافتًا إلى أن تلك المواقف كانت من بين الوقائع التي أسهمت، مع مرور الوقت، في تغيير نظرته إلى الجماعة وإلى مسار الأحداث.

وأكد أنه تعرض، بحسب وصفه، للخداع من الإخوان، وكذلك من الصورة المثالية التي رُسمت له عن ثورة 2011، قائلًا إنه أدرك لاحقًا أن كثيرًا من الأفكار التي اندفعوا وراءها لم تكن بالصورة التي تخيلوها في البداية.

وأشار سامح فايز إلى أن موقفه لم يتشكل نتيجة واقعة واحدة فقط، وإنما عبر تراكمات ومشاهد متعددة عاشها خلال وجوده في الميدان، مضيفًا أن بعض التطورات اللاحقة تركت لديه شعورًا بالخيبة تجاه ما آلت إليه الأمور.

وتطرق خلال حديثه إلى قرار مغادرته الميدان مع عدد من أصدقائه، بعدما اعتقدوا أن الاحتجاجات وصلت إلى نهايتها، قبل أن يفاجأوا بتطورات لاحقة، متحدثًا عن معلومات وصلته بشأن وصول حافلات تحمل مشاركين من المحافظات إلى الميدان، وهو ما أثار استغرابه آنذاك.

سامح فايز أخبار وتقارير الحياة عزة مصطفى

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