قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
بعد مباحثات إسطنبول.. زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع تركيا بشأن ممر الحبوب
أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة
روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة
ضبط سائق ميكروباص لتعطيل الحركة المرورية في سوهاج
48 معتقلاً في بريطانيا بسبب دعم «فلسطين أكشن».. والشرطة تحذر المتظاهرين
أحمد موسى: مصر هي أكبر دولة في أفريقية.. وبوتين شكر الرئيس السيسي على دعمه القمة الأفريقية الروسية
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه
تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وزد بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا وزد بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وخلال الشوط الأول أهدر لاعبي سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - أحمد بلحاج - عمرو السولية  - بيتر كوركيس - صديق إيجولا.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بسام - معاذ أحمد - چاستيس آرثر - كريم نيدفيد - سمير العراقي  - محمد رضا بوبو  - محمد شيكا - خالد النبرصي - مروان عثمان.

سيراميكا كليوباترا زد بطولة الدوري العام بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

البيض

هبوط مفاجئ في أسعار البيض الآن.. اعرف الكرتونة وصلت لكام؟

محمد رحمة المدير الاقليمي للايكاو

المدير الإقليمي لـ«الإيكاو»: ندوة المطارات الخضراء الأفضل والأمتع بتاريخ الطيران

القومي للإعاقة يوقع بروتوكول تعاون مع بهية لدعم محاربات سرطان الثدي

القومي للإعاقة يوقع بروتوكول تعاون مع بهية لدعم محاربات سرطان الثدي

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد