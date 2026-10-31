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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: الشعب الفلسطيني يطلب فقط 27% فقط من أراضيه التاريخية

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
هاني حسين

منحت المؤسسة العالمية للثقافة والتراث (سيمي)، النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، جائزتها الدولية الكبرى، خلال احتفالية ضخمة شهدتها مدينة نابولي الإيطالية في إطار المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة تحت عنوان «الثقافة هي الديمقراطية».

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسؤليتي المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، حيث أكد أبو العينين، أن هناك علاقة عظيمة بين مصر وإيطاليا عبر التاريخ، معلقا: "  فخور بتواجد التواصل الحضاري مع مصر في إيطاليا ".

وقال أبو العينين في كلمته على هامش تكريم المؤسسة العالمية للثقافة والتراث (سيمي) في إيطاليا له التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الثقافة ترتبط مع السلام وترتبط بالديمقراطية وتتصل بالكثير من الأمور عبر التاريخ.


وذكر أبو العينين، أنه يتحدث اليوم عن أهمية إحلال السلام في الشرق الأوسط  وجوهر هذه المسألة ضرورة حل القضية الفلسطينية ، موضحا:الأطفال والنساء يقتلون في قطاع غزة وفلسطين ويعانون من نقص الغذاء والدواء ولا توجد حياة على الغطلاق  ومصر تسعى لإعطاء فلسطين حقهم في إقامة دولة مستقلة.

كما أشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن هناك الكثير من الفوائد للذكاء الاصطناعي لكنه يعتمد على المعلومات التي يضعها البشر، معلقا: الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا حديثة، وقد تحتوي على معلومات مضللة أو خاطئة.

وأكد أبو العينين، على ضرورة توجيه الأجيال الجديدة نحو الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تشريع يحمي الأمم والدول من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يتحرك البرلمانيون والسياسيون في الأمم المتحدة لوضع تشريع للحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وذكر أبو العينين: من المفيد الحديث عن السلام لمستقبل أفضل للجميع، وأن الشعب الفلسطيني يطلب فقط 27% فقط من أراضيه التاريخية، والاحتلال هو جوهر المشكلة.

وتابع: «هناك خطط إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وهذا أمر غير مقبول»، و«هناك الكثير من المبادرات التي تحدثت عن ضرورة إحلال السلام، وهناك 160 دولة في الأمم المتحدة تطالب بدولة فلسطينية، لكن دولة واحدة فقط توقف قرار 160 دولة وترفض إقامة دولة فلسطينية».

ولفت أبو العينين إلى أننا بحاجة إلى السلام القائم على الحقوق والحقائق، مضيفًا: «مصر تحاول دائمًا وقف الحروب في المنطقة، وترامب جاء إلى الشرق الأوسط ليعلن وقف الحرب ووضع خارطة طريق للمستقبل والسلام في غزة».

وتابع أبو العينين: «حتى الآن لا توجد دولة فلسطينية ولا وقف للحرب، والناس يموتون في الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال».

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