أبو الغيط: الرئيس السيسي شاهد الاختناق في مصر وفتح شرايين المجتمع

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد الاختناق الذي تعاني منه مصر بسبب الزيادة السكانية، ولذلك عمل بعزم على فتح شرايين المجتمع.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع المصري دفع ثمنًا قاسيًا للغاية، نتيجة معاناة المواطنين بسبب الوضع الاقتصادي، مؤكدًا تفهمه للمعاناة الاقتصادية التي يواجهها المصريون.

وأوضح أبو الغيط أن موارد المجتمع المصري محدودة، في مقابل الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرًا إلى أن المجتمع يحتاج إلى تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 8% لمدة 10 سنوات متصلة، حتى يتمكن من تحقيق التقدم المطلوب.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن شعوب ألمانيا واليابان وكوريا وروسيا مرت بصعوبات وتحديات، لكنها تحملت تلك الظروف من أجل المستقبل، مؤكدًا أن الشعوب تحتاج إلى التحمل والعمل لتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تغيير المفاهيم من أجل المستقبل، مؤكدًا أن المواطن المصري لابد أن يتغير ويطور من أفكاره وسلوكياته، من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل.