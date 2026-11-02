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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تسافر مع زوجها أو ترعى طفلها.. حالات يمنح فيها القانون الموظفة إجازة بدون أجر

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
حسن رضوان

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط المنظمة لحصول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على إجازات بدون أجر، سواء لأسباب تتعلق بظروف العمل والأسرة أو لمرافقة الزوج أو الزوجة حال السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، مع إقرار حالات تستوجب موافقة جهة العمل على منح الإجازة، وأخرى تخضع لتقدير السلطة المختصة.

وتضمنت أحكام القانون ضمانات للموظفين في بعض الحالات الأسرية، حيث ألزم جهة العمل بالموافقة على طلب الإجازة بدون أجر إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما منح الموظفة حق الحصول على إجازة لرعاية طفلها وفقا لضوابط ومدد محددة.

السفر مع الزوج أو الزوجة.. إجازة بدون أجر إلزامية

ونص القانون على منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر طوال مدة بقاء الطرف الآخر في الخارج، إذا كان سفره بغرض العمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل، مؤكدا أنه يتعين على الوحدة الإدارية الاستجابة لطلب الإجازة في هذه الحالة.

السلطة المختصة تحدد الموافقة على الإجازات لأسباب أخرى

كما أجاز القانون للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها، وفقا لما تقدره من مبررات، وبما يتناسب مع احتياجات العمل ومتطلباته، وهو ما يتيح للجهة الإدارية دراسة كل حالة على حدة قبل إصدار قرارها.

الإجازة بدون أجر تؤثر على موعد الترقية

ووضع القانون ضوابط تتعلق بالترقيات خلال فترات الإجازات بدون أجر، حيث لا يجوز ترقية الموظف في الحالتين المشار إليهما إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

كما لا تدخل مدد هذه الإجازات ضمن حساب المدد البينية المطلوبة للترقية، بما يعني أن الموظف يستكمل المدة اللازمة للترقية بعد عودته ومباشرة العمل.

إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين في المرة الواحدة

وفيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، أتاح قانون الخدمة المدنية للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

ولم يكتف القانون بإقرار هذا الحق، بل نص على أن تتحمل الوحدة الإدارية الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعلى الموظفة طوال فترة الإجازة، وذلك استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في النص التشريعي.

وبذلك، يحدد قانون الخدمة المدنية حالات وضوابط الحصول على الإجازات بدون أجر، مع التفرقة بين الحالات التي تلتزم فيها جهة العمل بالموافقة، والحالات التي تخضع لتقدير السلطة المختصة، فضلا عن تنظيم تأثير هذه الإجازات على الترقيات والحقوق التأمينية للموظفات.

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