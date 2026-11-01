تخلّص من ثرثرة ChatGPT.. أمر سري واحد يمنحك الإجابة المباشرة فوراً

يواجه الملايين من مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي أزمة يومية مع تطبيق ChatGPT، تتمثل في الإجابات الطويلة والمجاملات المفرطة التي تستهلك الوقت قبل الوصول إلى المعلومة المطلوبة. ورغم قدرة التطبيق العالية على إمكانية تحليل البيانات وكتابة النصوص، إلا أن لغته وعباراته الترحيبية تثير جدل الباحثين عن السرعة والإنتاجية.



فالسر يكمن في “التعليمات المخصصة” التي توفرها شركة OpenAI لمستخدميها لضبط سلوك الروبوت بشكل دائم. فبدلاً من صياغة جملة طويلة في كل مرة، يكفي تفعيل أمر دائم واحد في إعدادات التطبيق يغير أسلوب الرد بالكامل ويفكك العادات الثرثارة للروبوت.

تعتمد الحيلة على إدخال صياغة واضحة ومباشرة في خانة "كيف تريد أن يجيب ChatGPT؟". الأمر المقترح الذي ينصح به خبراء التقنية هو: "كن مباشراً وموجزاً، وتجنب أي مقدمات، أو عبارات ترحيبية، أو مجاملات، وقدم الإجابة فوراً دون شرح زائد إلا إذا طلبت منك ذلك". هذا الأمر بمثابة جدار حماية يمنع الروبوت من صياغة فقرات حشو لا طائل منها.



عند تطبيق هذا الأمر، يتوقف الذكاء الاصطناعي عن التصرف كمساعد افتراضي خجول يحاول إرضاء المستخدم بالعبارات الرنانة، ويتحول إلى محرك استجابة صارم ودقيق يقدم الجداول، والنقاط، والحلول البرمجية أو النصوص بشكل فوري ومباشر. يسهم هذا التعديل البسيط في توفير ما يقرب من 40% من وقت القراءة والبحث داخل المحادثات اليومية.

يمثل هذا التحول خطوة هامة في كيفية إدارة أدوات التكنولوجيا الحديثة؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمتلك مشاعر حقيقية، والمجاملات الرقمية ليست سوى برمجيات مستهلكة للطاقة والوقت. ومن خلال صياغة طلبات واضحة وأوامر مباشرة، يستعيد المستخدمون السيطرة الكاملة على إنتاجيتهم الرقمية دون تشتيت.