أخبار التكنولوجيا| كيف حول الذكاء الاصطناعي جهازك لمساعد شخصي متكامل وكيف تستعيد أداة جديدة المحادثات المحذوفة من روبوتات الدردشة؟

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكثر من مجرد هاتف.. كيف حول الذكاء الاصطناعي جهازك لمساعد شخصي متكامل

بفضل الطفرات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجاوز الهاتف الذكي حدوده التقليدية ليتحول إلى "مساعد شخصي متكامل" يعرف تفضيلاتك، ينظم جدولك، ويدير تفاصيل حياتك اليومية بكفاءة واقتدار.

ولم تعد مزايا الذكاء الاصطناعي في الهواتف الحديثة مجرد رفاهية أو إضافات ثانوية، بل تحولت إلى ركائز أساسية تعيد تشغيل تجربة المستخدم، وتنقلها من التفاعل التقليدي مع الشاشة إلى عصر الأتمتة والفهم الاستباقي للاحتياجات الشخصية.

ثغرة في الخصوصية.. كيف تستعيد أداة جديدة المحادثات المحذوفة من روبوتات الدردشة؟

نجح باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا في تطوير أداة جنائية رقمية تحمل اسم "ORISA"، قادرة على استعادة محادثات الذكاء الاصطناعي المحذوفة من الذاكرة التشغيلية للهواتف الذكية وإعادة بنائها. ويثبت هذا الابتكار التقني أن الضغط على زر الحذف داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحلية لا يعني محو البيانات نهائياً، مما يفتح آفاقاً جديدة في التحقيقات الرقمية ويثير في الوقت ذاته مخاوف جدية تتعلق بخصوصية المستخدمين.

لمنع استنزاف بطارية هاتفك ليلًا .. أوقف هذا الإعداد في أندرويد

إذا كنت تلاحظ انخفاض شحن بطارية هاتفك الأندرويد خلال الليل دون سبب واضح، فحتى لو كانت البطارية جديدة ولا توجد تطبيقات تستهلك الطاقة بشكل غير طبيعي، فإن المتهم الخفي غالبًا هو ميزة المزامنة التلقائية لخدمات جوجل.

تعمل هذه الميزة في الخلفية لتحديث بياناتك باستمرار حتى أثناء إغلاق الشاشة.

آبل تفعلها مجدداً.. كل ما نعرفه عن الجيل الثاني من أرخص MacBook Neo 2

لم تنتهِ شركة آبل بعد من تطوير حاسوبها المحمول الأرخص ثمناً، وتشير التقارير إلى أن الجيل الثاني من جهاز MacBook Neo مُخطط له في النصف الأول من عام 2027.

مواصفات أجهزة Mac

بحسب التسريبات، من المتوقع إطلاق جهاز ماك بوك نيو 2 ، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

شاشة خارقة وحماية كاملة للعين.. كل ما تحتاج معرفته عن هواوي Enjoy 100

كشفت شركة هواوي النقاب عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك هاتف Pura 90 Plus وسلسلة Enjoy 100. ونقدم إليك أهم مواصفات الهاتف

مواصفات وميزات هاتف هواوي إنجوي 100.

يتميز هاتف هواوي إنجوي 100 برو ماكس بشاشة فائقة السطوع مقاس 6.84 بوصة مصممة لحماية العين.