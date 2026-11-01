جنوب الوادى الأهلية تدشن منصة رقمية للإرشاد الأكاديمي لمتابعة الطلاب

أكد الأستاذ الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، بأن تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي يأتى على رأس أولويات الجامعة، باعتباره عنصرًا محوريًا في دعم الطلاب ومتابعة مسيرتهم التعليمية، وتعزيز فرص النجاح والتفوق، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والخدمات الرقمية الحديثة.

جاء ذلك خلال تدشين منصة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، ومديري البرامج والمرشدين الأكاديميين، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التواصل والمتابعة الأكاديمية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، بأن المنصة الجديدة تتيح متابعة الأداء الدراسي للطلاب بصورة منتظمة، ورصد المشكلات الأكاديمية مبكرًا، بما يساعد على التدخل المناسب لمعالجة أسباب التعثر الدراسي، ووضع آليات فعالة لدعم الطلاب وتحسين مستواهم العلمي.

تفعيل دور المرشد الأكاديمي

وشدد منصور، على أهمية تفعيل دور المرشد الأكاديمي، بحيث يتجاوز إجراءات التسجيل واختيار المقررات إلى المتابعة المستمرة وتقديم التوجيه اللازم للطلاب ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الدراسية الصحيحة، موجهًا بضرورة تحديث البيانات والاستفادة من الإمكانات التقنية للمنصة في رفع كفاءة الأداء وتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمى.



وتضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا لآليات عمل المنصة والخدمات التي تقدمها، قدمه الأستاذ الدكتور عادل محمد أحمد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والأستاذ الدكتور عبد الحليم أحمد حمدي، مدير مركز الإرشاد الأكاديمي، والمهندس علي فكري، مدير عام التحول الرقمي بالجامعة، حيث استعرضوا دورها في تنظيم عمليات الإرشاد وتطوير منظومة المتابعة الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، استمرار الجامعة في تبني الحلول الرقمية والمبادرات التطويرية التي تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير منظومة دعم أكاديمي متكاملة تضع نجاح الطلاب وتميزهم في مقدمة أولوياتها.





