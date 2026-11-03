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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هدوم الشتاء .. 7 قطع تجدد إطلالتك من غير مصاريف كبيرة

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026
حياة عبد العزيز

مع بداية شهر نوفمبر وتغير الأجواء تدريجيًا، تبدأ كثير من النساء في البحث عن إطلالات تجمع بين الأناقة والراحة، من دون الحاجة إلى شراء ملابس جديدة بالكامل والحقيقة أن تجديد خزانة الملابس لا يتطلب ميزانية كبيرة، فبعض القطع الأساسية الموجودة بالفعل يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، وإضافة لمسات بسيطة إليها لتبدو الإطلالة مختلفة في كل مرة.

وتتجه موضة خريف وشتاء 2026 إلى الاهتمام بالطبقات وتنسيق الخامات والألوان الغنية، مع عودة واضحة للقطع الكلاسيكية والملابس العملية التي يمكن ارتداؤها في مناسبات متعددة. لذلك نستعرض 7 قطع تساعدك على تجديد إطلالتك في نوفمبر بأقل تكلفة.

1. الكارديجان.. قطعة أساسية لأكثر من إطلالة

يأتي الكارديجان ضمن القطع العملية التي يمكن الاعتماد عليها في الأجواء المتغيرة خلال نوفمبر، خاصة أنه يناسب الإطلالات اليومية والعمل والخروجات البسيطة.

يمكن تنسيقه مع بنطلون جينز وتيشيرت سادة لإطلالة كاجوال، أو ارتداؤه فوق قميص وبنطلون قماش لمظهر أكثر أناقة. وإذا كان لديكِ كارديجان قديم بلون محايد، جربي تغيير طريقة تنسيقه بدلًا من شراء واحد جديد.

 2. القميص الأبيض.. أناقة لا تحتاج إلى مجهود

لا يخرج القميص الأبيض من دائرة القطع الأساسية في خزانة الملابس، ويمكن الاستفادة منه بأكثر من شكل خلال الموسم.

ارتديه مع بنطلون جينز وحذاء رياضي لإطلالة صباحية، أو نسقيه تحت بلوفر خفيف مع ظهور الياقة والأكمام لإضافة لمسة مختلفة. كما يمكن ارتداؤه مفتوحًا فوق تيشيرت بسيط ليصبح طبقة إضافية مناسبة للأجواء المعتدلة.

3. الجاكيت الجينز أو الجلد.. جددي القديم بالتنسيق

إذا كان لديكِ جاكيت جينز أو جاكيت جلد صناعي من المواسم السابقة، فلا داعي لاستبداله لمجرد ظهور موديلات جديدة.

يمكن تنسيق الجاكيت الجينز مع فستان بسيط أو بنطلون واسع، بينما يمنح الجاكيت الجلد الإطلالة طابعًا أكثر جرأة عند ارتدائه مع قميص أو بلوفر بلون هادئ. وتبرز الخامات الجلدية ضمن اختيارات موسم خريف وشتاء 2026، ما يجعل إعادة تنسيق هذه القطعة فكرة مناسبة للموسم.

 4. البنطلون واسع الساق.. غيري شكل الإطلالة بقطعة واحدة

البنطلون واسع الساق من القطع التي تمنحكِ أكثر من اختيار، خاصة إذا كان بلون أساسي مثل الأسود أو الرمادي أو البني.

يمكن ارتداؤه مع بلوزة بسيطة وحذاء مسطح في النهار، أو تنسيقه مع قميص وبليزر لإطلالة مناسبة للعمل. وإذا كنتِ تمتلكين بنطلونًا واسعًا بالفعل، جربي ارتداءه مع قطع مختلفة من خزانة ملابسك بدلًا من شراء موديل جديد.

 5. البلوفر السادة.. استثمري في الألوان الشتوية

البلوفر السادة من أكثر القطع التي يسهل إعادة تنسيقها، ويمكن أن يمنح الملابس القديمة شكلًا متجددًا.

اختاري من القطع الموجودة لديكِ درجات مثل البني والشوكولاتة والرمادي والكريمي، وهي ألوان مناسبة لأجواء الموسم. ويمكن ارتداء البلوفر مع الجينز، أو وضعه فوق قميص طويل، أو تنسيقه مع تنورة لإطلالة أكثر نعومة.

6. الإيشارب أو الوشاح.. تفصيلة صغيرة تغير الشكل بالكامل

لا تحتاجين إلى شراء ملابس جديدة حتى تظهري بإطلالة مختلفة؛ أحيانًا يكون الوشاح أو الإيشارب كافيًا لتغيير شكل الملابس المعتادة.

جربي الألوان الدافئة مثل العنابي والبني والزيتي، أو اختاري نقوشًا بسيطة تضيف حركة إلى الملابس السادة. ويمكن استخدام الوشاح حول الرقبة أو على الكتفين بحسب طبيعة الإطلالة ودرجة الحرارة.

7. الحذاء العملي.. اختاري قطعة تناسب أكثر من تنسيق

الحذاء من التفاصيل التي تؤثر في شكل الإطلالة بالكامل، لذلك من الأفضل الاعتماد على موديل عملي يمكن ارتداؤه مع أكثر من قطعة.

إذا كان لديكِ حذاء بوت قصير أو حذاء مسطح بلون محايد، جربي تنسيقه مع البنطلون الجينز أو البنطلون القماش أو الفساتين المناسبة للموسم. ولا داعي لشراء حذاء جديد لمجرد مواكبة الموضة، طالما أن الموجود لديكِ مريح وحالته جيدة.

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