أحمد عساف: الإعلام الفلسطيني نجح في إيصال رواية شعبنا إلى العالم

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية وإيصال حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي، بحضور عضو المجلس الثوري د شفيق التلولي، وأستاذ القانون الدولي د جهاد الحرازين، وكادر سفارة فلسطين بالقاهرة.

وأشاد السفير الناجي بالدور الوطني والمهني الذي يضطلع به الإعلام الرسمي الفلسطيني في نقل حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات إلى العالم، مثمّنًا التضحيات الجسيمة التي قدمها الصحفيون والإعلاميون الفلسطينيون، الذين ارتقى عدد كبير منهم شهداء أثناء أداء رسالتهم الإعلامية.

دور الإعلام الفلسطيني

وأكد أهمية الإعلام بوصفه أداة أساسية في كشف الحقيقة ومواجهة الرواية الإسرائيلية المضللة، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في الرأي العام الدولي، بما يسهم في إيصال صوت الشعب الفلسطيني ونقل معاناته وتطلعاته إلى مختلف المنصات والمحافل الإعلامية.

من جانبه، أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، أن الإعلام الفلسطيني نجح في إيصال رواية الشعب الفلسطيني إلى العالم، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المتعمدة لإسكات صوت الحقيقة، مشيرًا إلى ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون الفلسطينيون من استهداف مباشر، وما قدموه من تضحيات جسيمة وصلت إلى التضحية بأرواحهم في سبيل نقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وثمّن عساف جهود التشبيك والتنسيق المشترك مع الأصوات الإعلامية العربية والأجنبية الحرة، التي أسهمت في تعزيز حضور الرواية الفلسطينية وإيصالها إلى مختلف المحافل والمنصات الإعلامية الدولية.