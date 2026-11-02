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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلانيا ترامب تشيد بتعاون موسكو وكييف خلال هدنة "أوليشكي"

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، اليوم /الاثنين/، انتهاء الهدنة الإنسانية في مدينة أوليشكي الأوكرانية، مُشيرة إلى نجاح مهمة إيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى المنطقة وإجلاء نحو 800 شخص.

وقالت ميلانيا ترامب - في بيان نشره البيت الأبيض - إنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أشيد بروسيا وأوكرانيا لإظهارهما القيادة والتعاون بشأن وقف إطلاق النار في أوليشكي"، مُعربة عن أملها في أن يحقق هذا الاتفاق السلام الدائم بين الجانبين.

وأضافت: أن وقف إطلاق النار بدأ في 27 أكتوبر 2026، وانتهى في الأول من نوفمبر، وفقًا لما تم التخطيط له.


 

السيدة الأولى ميلانيا ترامب الولايات المتحدة

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