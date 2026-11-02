ميلانيا ترامب تشيد بتعاون موسكو وكييف خلال هدنة "أوليشكي"

أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، اليوم /الاثنين/، انتهاء الهدنة الإنسانية في مدينة أوليشكي الأوكرانية، مُشيرة إلى نجاح مهمة إيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى المنطقة وإجلاء نحو 800 شخص.

وقالت ميلانيا ترامب - في بيان نشره البيت الأبيض - إنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أشيد بروسيا وأوكرانيا لإظهارهما القيادة والتعاون بشأن وقف إطلاق النار في أوليشكي"، مُعربة عن أملها في أن يحقق هذا الاتفاق السلام الدائم بين الجانبين.

وأضافت: أن وقف إطلاق النار بدأ في 27 أكتوبر 2026، وانتهى في الأول من نوفمبر، وفقًا لما تم التخطيط له.



