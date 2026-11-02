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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الاتصالات والجهود لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية للدفع بالتهدئة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، يوم الاثنين ٢ نوفمبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين، حيث تم تناول التطورات الأخيرة بالمنطقة والجهود والتحركات الجارية لمنع التصعيد والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول جذرية لأزمات المنطقة وترفع من حدة التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف الاتصالات والجهود لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة اللازمة للدفع بالتهدئة وإعلاء التفاوض ودعم المسارات السياسية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ جراح جابر الشيخ جراح جابر الأحمد وزير خارجية دولة الكويت

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