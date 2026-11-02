محافظ الأقصر يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، السفير منصوربك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعميق العلاقات بين مصر وأوزبكستان، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، خاصة السياحة والثقافة والاستثمار، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أعرب السفير منصوربك كيليتشيف عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق مع محافظة الأقصر، وما تتمتع به من مكانة تاريخية وحضارية متميزة، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية والأثرية على مستوى العالم، وما تضمه من آثار ومعالم تاريخية فريدة تجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية أوزبكستان، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان، والترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها الأقصر، فضلًا عن بحث فرص التعاون في المجالات الثقافية والاستثمارية، بما يعزز أواصر الصداقة والتبادل بين الشعبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مجالات تعاون مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.