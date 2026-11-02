إجلاء الآلاف جراء فيضانات مفاجئة كارثية في الولايات المتحدة

تم إجلاء آلاف السكان من منازلهم مع اجتياح الفيضانات المفاجئة للولايات المتحدة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في "فيضانات كارثية" في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد مما أجبر مدنا بأكملها على الإخلاء.

باجوسا سبرينجز الأكثر تضررا في كولورادو



وفي باجوسا سبرينجز بولاية كولورادو وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة في جبال روكي تسببت الأحوال الجوية القاسية في أضرار تزيد قيمتها عن 13 مليون دولار وفقا لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة.

وكان من المتوقع أن يصل منسوب نهر سان خوان إلى أكثر من 20 قدما ليلة الأحد.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أرتشوليتا في بيان: "لوضع التوقعات في سياقها الصحيح، خلال الفيضان المدمر الذي حدث عام 1911 والذي دمر معظم ما كان موجودا كمدينة باجوسا في ذلك الوقت بلغ منسوب نهر سان خوان ذروته عند نحو 17.8 قدم، هذا حدث فيضان كارثي محتمل".

وبحلول مساء الأحد وصل منسوب النهر إلى نحو 14 قدما وفقا لفيكي شافير المتحدثة باسم المقاطعة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة والخارجة منها وحث السكان الذين لم تصدر بحقهم أوامر إخلاء على البقاء في منازلهم.

وأظهرت صور من المناطق المتضررة فرق الطوارئ وهي تحاول إنقاذ السكان من المركبات العالقة.

إخلاءات إلزامية في أريزونا ونيو مكسيكو



وفي الوقت نفسه تلقت المجتمعات في شمال نيو مكسيكو ووسط أريزونا أوامر إخلاء إلزامية حيث أجبرت الأمطار على إغلاق العديد من الطرق السريعة.

وأصدر المسؤولون أوامر لسكان قرية أوك كريك القريبة من مدينة سيدونا في ولاية أريزونا بالمغادرة فورا حيث حاصرت مياه الفيضانات الناس في منازلهم.

كما أصدرت مقاطعة يافاباي المجاورة ومدينة كامب فيردي أوامر إخلاء مماثلة للسكان الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والجداول المتضخمة.

وعلى بعد أكثر من 100 ميل جنوب شرق سيدونا أمر المسؤولون في مقاطعة جيلا بالإخلاء الكامل لمدينة جيزيلا وهي مجتمع يضم عدة مئات من السكان على طول نهر تونتو.

أمطار شهرين في يومين



وقال آردون هاردين خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة توسون: "إننا نشهد هطول أمطار تعادل شهرين أو ثلاثة أشهر في غضون يومين فقط".

وهطلت الأمطار بشكل شبه متواصل في فلاجستاف بولاية أريزونا مما أدى إلى غمر الطرق وتجاوز قدرة مصارف مياه الأمطار على استيعابها، وبحسب بيان للشرطة صدر مساء الأحد كانت السلطات تبحث عن رجل انزلق وسقط في مياه الفيضانات السريعة "ولم يشاهد وهو يطفو على السطح".

وقال المسؤولون في باجوسا سبرينجز إنه ينبغي على أي شخص في المناطق المنخفضة على طول أنهار سان خوان وريو بلانكو ونافاجو وبيدرا التوجه إلى ملجأ مخصص في كنيسة محلية.

وقالت كاتي جيرمان وهي صاحبة عمل في باجوسا سبرينجز إن المدينة قد تم إخلاؤها وإن الشوارع غمرتها المياه، معربة عن قلقها البالغ إزاء انهيار الجسر الوحيد المؤدي إلى المدينة الأمر الذي سيعيق دخول المركبات التي تحمل الطعام والوقود.

وأضافت: "أنا قلقة بشأن عملي وقلقة بشأن موظفي وبالتأكيد قلقة على كل شخص في هذه المدينة".