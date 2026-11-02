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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر وسفير أوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون ودعم العلاقات السياحية والثقافية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
أ ش أ

بحث محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم / الاثنين / مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر منصوربك كيليتشيف، سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات السياحة، والثقافة، والاستثمار، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المحافظة.
وأكد محافظ الأقصر -خلال اللقاء- حرص المحافظة على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية أوزبكستان، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة، والترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها الأقصر، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار بما يعزز أواصر الصداقة والتبادل بين الشعبين.
من جانبه، أعرب السفير منصوربك كيليتشيف عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع محافظة الأقصر، وما تتمتع به من مكانة تاريخية وحضارية متميزة، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية والأثرية على مستوى العالم التي تجذب السائحين من مختلف الدول.
وأكد الجانبان -في ختام اللقاء- أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مجالات تعاون مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
أ س ض / إ س

محافظ الأقصر سفير جمهورية أوزبكستان مصر

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