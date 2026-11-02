خالد منتصر يدافع عن إلهام شاهين: ما تتعرض له تجاوز كل الحدود

شنّ الدكتور خالد منتصر هجومًا على حملات الهجوم والانتقادات التي تتعرض لها الفنانة إلهام شاهين، معربًا عن تضامنه معها، ومستنكرًا ما وصفه بالتجاوزات التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خالد منتصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كلمة حق للصديقة إلهام، من أجدع من قابلت، ومن أصدق من عرفت، واضحة وصريحة وبتعشق الفن، وإنسانة معطاءة مع أسرتها ومع اللي حواليها، وبتعمل خير وما بتقولش».

وأضاف أن ما تتعرض له إلهام شاهين «تجاوز كل الحدود»، معتبرًا أن الهجوم عليها كشف عن حجم التجاوزات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن أسباب السماح بتمزيق الفنانة والتشهير بها لمجرد كونها امرأة وفنانة.

واختتم خالد منتصر منشوره بمطالبة أصدقائه ومتابعيه بمساندة الفنانة والفن، وعدم الانجرار إلى الإساءة المتبادلة أو نشر أسماء وصور الأشخاص الذين يهاجمونها، مؤكدًا أن دعم الفنانة واجب على كل من يسعى إلى توفير مناخ مجتمعي صحي بعيدًا عن الإساءة والتشهير.