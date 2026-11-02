بعد وفاة محمد سويلم.. أبرز أعضاء الهيئة العليا للوفد الذين رحلوا مؤخرا

كشفت مصادر داخل حزب الوفد ، عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وفاة أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث شهدت الفترات الماضية وفاة عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وهم في مناصبهم.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " ، أنه كان قد سبق وتوفى كلا من أحمد عز العرب والدكتورة كاميليا شكري وعميد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد سابقا والمحامي أحمد عضو وهم أعضاء في الهيئة العليا لحزب الوفد ، وتم تعيين بديلا لهم في الهيئة العليا لحزب الوفد لأنه لا يوجد احتياطي لهم مثل القوائم الانتخابية.

وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

وأوضحت المصادر أن عدد أعضاء الهيئة العليا لحزب المنتخبين ٥٠ عضو ويتم تعيين ١٠ آخرين لكي يكون إجمالي عدد أعضاء الهيئة العليا ٦٠ عضو ولا يزيدوا عن هذا العدد ، ولذلك حينما يتوفي أحد أعضاء الهيئة العليا فلا يجب أن يزيد عدد أعضاء الهيئة العليا عن ٦٠ عضو.

وكان قد أعلن طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق منذ قليل وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكد تهامي في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن الراحل محمد حلمي سويلم توفي أثناء تقديمه واجب العزاء في شقيقة محمد شعيشع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في المنصورة.

و أشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق إلى أن الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سقط مغشيا عليه وهو في جنازة شقيقة محمد شعيشع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ثم تم نقله إلى المستشفي إلا أنه كان قد فارق الحياة.

انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وكان قد فاز منذ أيام الراحل محمد حلمي سويلم بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي أجريت يوم الجمعة الماضية.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن موعد جنازة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أنه من المقرر أن تكون جنازة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في برمبال القديمة بعد صلاة العصر غدا و العزاء في مسجد النصر يوم الأربعاء بالمنصورة.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الوضع الآن بعد وفاة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه سيتم تعيين عضو للهيئة العليا لحزب الوفد بدلا منه بقرار من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

أنه ليس هناك بديل للفائز في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أنه ليس هناك بديل للفائز في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بعد وفاته لأننا لسنا أمام قوائم انتخابية ، كما أن نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تم إعلانها ولن يتم تغييرها.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا استقال أي عضو من الهيئة العليا أو تم تجميده أو تم فصله ، ففي هذه الحالة يستكمل رئيس حزب الوفد تعيين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد حتى لو توفى ١٠ أعضاء من الهيئة العليا لحزب الوفد ، لأنه ليس هناك احتياطي لهم.