هاني عياد يكشف تفاصيل مبادرة «دولة الابتكار» لدعم إبداعات الشباب

كشف الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن تفاصيل مبادرة «دولة الابتكار»، موضحًا أنها جاءت ثمرة سلسلة من اللقاءات التحضيرية والحوار المجتمعي التي سبقت منتدى مصر 2026، بمشاركة ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية وطلاب المدارس.

وقال عياد، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه اللقاءات استهدفت الوقوف على تطلعات الشباب والتعرف على أبرز احتياجاتهم، فضلًا عن إتاحة مساحة حقيقية أمامهم لطرح أفكارهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن المناقشات كشفت عن رغبة واضحة لدى الشباب في الحصول على فرص أكبر لعرض ابتكاراتهم وتحويل مقترحاتهم إلى مشروعات ملموسة.

وتابع أن المبادرة لا تتعامل مع الابتكار باعتباره مجرد أفكار يتم استقبالها، بل تسعى إلى تأسيس بيئة متكاملة تساعد الشباب على تطوير قدراتهم الإبداعية وفق خطوات علمية ومنهجية.

وأشار إلى أن من أبرز محاور المبادرة نشر ثقافة التفكير التصميمي، وتعريف الشباب بالآليات التي تمكنهم من تحليل المشكلات وتنظيم أفكارهم والوصول إلى حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

منظومة الابتكار والاستفادة من طاقات الشباب

وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في توفير الدعم اللازم للأفكار خلال مراحل تطورها المختلفة، بدءًا من مرحلة التكوين والتخطيط، وصولًا إلى إنتاج سلع أو خدمات قابلة للتنفيذ، أو مشروعات تحمل فرصًا استثمارية حقيقية، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار والاستفادة من طاقات الشباب.