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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: الانتخابات النصفية الأمريكية قد تؤثر في توقيت قرار ترامب بشأن الحرب على إيران

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود محسن

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الانتخابات النصفية الأمريكية، المقررة لمجلسي النواب والشيوخ وعدد من حكام الولايات، تكتسب أهمية كبيرة لأنها تُجرى في منتصف ولاية الرئيس، وتحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بأغلبيته المحدودة في الكونجرس، أم تنتقل هذه الأغلبية إلى الحزب الديمقراطي المنافس.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الانتخابات تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ من أصل 100 مقعد، إلى جانب انتخابات حكام الولايات في 36 ولاية، مشيرة إلى أن ما بين 47 و50 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر، من إجمالي يزيد على 120 مليون ناخب مسجل.

وأوضحت الحديدي أن أهمية هذه الانتخابات بالنسبة إلى المنطقة لا ترتبط بقدرتها على منح ترامب قرار الحرب أو منعه منه، لأن القرار يظل في يد الرئيس الأمريكي وفقًا للقانون والدستور، لكنها قد تؤثر في حساباته وقراراته وقدرته على التحرك داخليًا وخارجيًا.

وأشارت إلى أن الحرب على إيران أصبحت قضية انتخابية داخل الولايات المتحدة، بسبب انعكاساتها على ارتفاع الأسعار والوقود وأسعار الفائدة وتكاليف المعيشة بالنسبة إلى المواطن الأمريكي.

ولفتت إلى أن نتائج الانتخابات قد تؤثر في توقيت اتخاذ قرار الحرب، موضحة أنه إذا فاز الحزب الديمقراطي فقد يتأجل القرار لبعض الوقت، وإن كان ذلك غير محسوم، بينما قد يدعم فوز الحزب الجمهوري اتخاذ القرار بصورة أسرع.

وتطرقت الحديدي إلى التكهنات المتداولة بشأن احتمال اتخاذ ترامب قرارًا عسكريًا ضد إيران عقب الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن العالم يترقب يومي 3 و4 نوفمبر؛ إذ يوافق الثالث موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، بينما تدور التكهنات حول احتمال وقوع ضربة أمريكية لإيران في الرابع من نوفمبر.

وأضافت أن هناك استعدادات إقليمية وقلقًا واسعًا من احتمال شن ضربة أمريكية ورد إيراني عليها، رغم استمرار المفاوضات مع طهران، في الوقت الذي يمارس فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا كبيرة في اتجاه الحرب.

وأكدت أن أي تصعيد في الأحداث ستكون له انعكاسات مباشرة على مصر، من خلال استمرار ارتفاع أسعار النفط والشحن والسلع والتأمين، وهو ما يؤثر على المواطنين والأوضاع الاقتصادية داخليًا.

وأشارت الحديدي إلى أنها بدأت حديثها من الحرب والانتخابات النصفية الأمريكية، لتنتهي إلى تأثير التطورات على المواطن المصري، موضحة أنها تتابع باستمرار أسعار النفط وسعر الدولار.

أسعار النفط

وقالت إن سعر خام برنت بلغ نحو 103 دولارات في بداية حديثها، قبل أن تشير إلى وصوله إلى 104 دولارات، بينما تراجع الدولار قليلًا إلى نحو 55.5 جنيه، لكنها شددت على أن هذا الانخفاض ليس مؤثرًا بصورة كبيرة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، مؤكدة أن الأوضاع لا تزال في مرحلة القلق.

الإعلامية لميس الحديدي الانتخابات النصفية الأمريكية الرئيس دونالد ترامب الكونجرس الحزب الديمقراطي

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