مواطنون ضد الغلاء: التسعيرة الجبرية إلى الجحيم.. وتنظيم سري يرفع الأسعار

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أن الأسواق شهدت زيادات فورية ولحظية في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس وجود ما وصفه بالتنظيم السري بين التجار لرفع الأسعار، بما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال محمود العسقلاني، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم اقتصاد»، المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، إن تحريك الأسعار بصورة مفاجئة يضع المستهلك أمام واقع اقتصادي صعب، خاصة في ظل تزايد الضغوط على ميزانية الأسرة المصرية، وعدم قدرة المواطنين على استيعاب الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الأساسية.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أن التسعيرة الجبرية لم تعد الحل الأمثل لضبط الأسواق، قائلًا: «تذهب التسعيرية الجبرية إلى الجحيم»، مطالبًا بضرورة إلزام التجار بكتابة الأسعار بشكل واضح على المنتجات، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا للمستهلك في معرفة السعر الحقيقي للسلعة قبل شرائها.

وشدد العسقلاني على أهمية تعزيز الشفافية داخل الأسواق، بما يتيح للمواطنين المقارنة بين الأسعار المختلفة، ويحد من الممارسات التي تستهدف استغلال المستهلك، مؤكدًا أن معرفة السعر تمثل أحد أهم حقوق المستهلك في التعاملات التجارية.

