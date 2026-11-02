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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رانيا يعقوب: نجاح طرح بنك القاهرة لا يقاس بتحركات السهم في أولى جلسات التداول

بنك القاهرة
بنك القاهرة
محمود محسن

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والخبير الاقتصادي، أن نجاح طرح بنك القاهرة يختلف تمامًا عن تحركات السهم في التداول، موضحة أن نجاح الطرح يُقاس بحجم الطلبات ومعدل التغطية وشهية المتعاملين، لا بأداء السهم خلال جلسة التداول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الطرح الخاص استحوذ على أكثر من 95% من قيمة الطرح، وتمكن من جذب طلبات بمعدل تغطية مرتفع، فضلًا عن جذب سيولة تقترب من 500 مليون دولار، معتبرة أن ذلك يعكس نجاح عملية الطرح.

وأوضحت أن التداول يخضع لقوى العرض والطلب وشهية المتعاملين في التوقيت الذي تجري فيه التعاملات، مشيرة إلى أن سعر الطرح يختلف عن سعر السوق الذي تحدده حركة العرض والطلب والمتداولون.

ولفتت إلى أن السوق يواجه حاليًا تحديات كبيرة، من بينها الضغوط الواقعة على الأفراد والسيولة، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسييل أسهمهم وتحقيق أرباح بسيطة ثم الخروج من السهم، بينما يشعر آخرون بالتخوف.

وأكدت أن سعر التداول أو سعر السوق يختلف عن سعر الطرح الذي استهدفته الحكومة، ونجحت في إقناع المستثمرين بقبوله، مشيرة إلى أن مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية باستثمارات بلغت 200 مليون دولار في الطرح العام للبنك، مقابل حصة قدرها 14%، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وخاصة القطاع المصرفي.

وشددت يعقوب على أن طرح بنك القاهرة في هذا التوقيت مثّل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المصرية، في ظل التوترات الجيوسياسية والتحركات العنيفة لرؤوس الأموال وحالة التخوف وإعادة تقييم القطاعات، موضحة أن نجاح الحكومة في تنفيذ الطرح بالسعر المستهدف يمثل إنجازًا في ظل هذه الظروف.

وأشارت إلى أن النطاق السعري المحدد للطرح تراوح بين 4.22 و5.35 جنيه، بينما جرى التنفيذ عند 5.35 جنيه، وهو السعر الأعلى ضمن النطاق، معتبرة أن قبول المستثمرين بهذا السعر والدخول لتغطية الطرح يؤكد نجاح العملية.

وأكدت أن المستثمر المؤسسي يستثمر على المدى الطويل، ولا يقيّم السهم بناءً على تحركاته قصيرة الأجل، موضحة أن اقتناع المستثمر بالاكتتاب وتغطية الطرح عند سعر 5.35 جنيه يعني أنه أجرى تقييمه الخاص للسهم، وأنه يشتري المستقبل وقصة النجاح وإعادة التقييم، وليس الحاضر.

 لديهم تطلعات كبيرة بشأن السهم

وفي المقابل، أعربت عن تعاطفها مع الأفراد الذين كانت لديهم تطلعات كبيرة بشأن السهم، لكنهم فوجئوا في النهاية بمستوى التداول الذي شهده بعد الطرح.

رانيا يعقوب البورصة المصرية بنك القاهرة جلسة التداول الطرح

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