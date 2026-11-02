قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: علبة الجبنة البيضاء لا يمر عليها 15 يوم وسعرها بيزيد
استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
عموتة: إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا.. وغيابه بسبب عدم اكتمال جاهزيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حازم الشناوي: كنت أول مذيع رياضي يرتدي «ترينج» على الهواء

حازم الشناوي
حازم الشناوي
هاني حسين

تحدث الإعلامي الرياضي حازم الشناوي عن بداياته في العمل الإعلامي، كاشفًا أنه بدأ مشواره بالقناة الثالثة عام 1986، وكان من أوائل المذيعين بها منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن قراره منذ البداية كان تقديم المحتوى الذي يريده الجمهور ويلبي اهتماماته.

وقال حازم الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه حرص على تقديم ما يناسب طبيعة كل برنامج ومكانه، مؤكدًا أنه كان يؤمن بأن «لكل مقام مقال»، ولذلك قرر الظهور بملابس رياضية «ترينج» بدلًا من ارتداء بدلة رسمية والنزول إلى الاستاد، موضحًا أن مخرج برنامج «الكاميرا في الملعب» لم يكن قد شاهده بهذا الزي من قبل.

وأضاف حازم الشناوي، أنه كان أول مذيع رياضي يرتدي «ترينج» على الهواء، لافتًا إلى أن بداية عمله في الإعلام الرياضي ارتبطت بقرار تقديم ما يطلبه الجمهور، والاهتمام بالموضوعات التي تشغل المشاهدين.

وأوضح حازم الشناوي أنه يؤمن بأن الإنسان عندما يحب شيئًا يحبه بشدة، مؤكدًا حبه لعمله وحرصه على تقديم رسالة للجمهور والإجابة عن التساؤلات التي تدور في أذهانهم، وأشار إلى أن والده كان ينصحه دائمًا عند استضافة أي ضيف بأن يتعامل معه باعتباره الشخص الوحيد الموجود أمامه، وأن يطرح عليه الأسئلة التي يرغب الجمهور في توجيهها إليه.

وتطرق حازم الشناوي إلى الضغوط التي كان يتعرض لها قبل مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، قائلًا: «كنت أحتاج إلى طبيب نفسي قبل مباراة الزمالك والأهلي»، مؤكدًا أنه ليس أهلاويًا أو زملكاويًا، وأنه يتعامل بحياد تام، مثل حكم المباراة، وأن اسمه ومصداقيته يمثلان مسؤولية بالنسبة إليه، ولم يفقد حياده في أي مباراة.

واستعاد أصعب المواقف التي واجهته خلال مسيرته الإعلامية، مشيرًا إلى واقعة اللاعب محمد عبد الجليل في أول مباراة له، أو إحدى مبارياته، بعد انتقاله من الأهلي إلى الزمالك، موضحًا أنه نشر صورة للاعب عقب خروجه، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة، وصلت إلى اتهامه باختراق غرفة الملابس، مضيفًا أن الواقعة جاءت بعدما هاجم اللاعب نادي الزمالك واستخدم ألفاظًا صعبة، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع الموقف وأجروا مونتاجًا للمادة المصورة.

وتابع: "حسام وإبراهيم حسن ملتصق.. ولو حد عادي عمل فاول مع حسام تلاقي إبراهيم جاي عايز يضرب وياخد حق أخوه.. هما كده، ولما اختلفوا مع كابتن محسن صالح ومخدهمش في المنتخب وانفعلوا جدًا ساعته

الشناوي حازم الشناوي إعلامي رياضي اخبار التوك شو الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

طلاب المدارس

مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

العطور التي تحتوي على الكحول

هل العطور التي تحتوي على الكحول تبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الزواج العرفي دون موافقة الأسرة جائز؟.. حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة.. ومن أولى الناس بتغسيل الميت؟

جامعة الأزهر

«مدينتنا بيتنا».. طلاب الأزهر يشاركون في تجميل المدينة الجامعية .. صور

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد