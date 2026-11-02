سارة همام: الكشف المبكر عن الذئبة الحمراء يحمي الأعضاء الحيوية من المضاعفات

أكدت الدكتورة سارة همام، عضو اللجنة التوجيهية العليا لصوت المريض بوزارة الصحة، أهمية التشخيص المبكر لمرض الذئبة الحمراء، لتجنب مضاعفاته التي قد تؤثر على القلب والرئتين والكلى والكبد.

وقالت سارة همام، خلال لقاء لها برنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، مع ن المرض ينتج عن اضطراب في الجهاز المناعي يجعله يهاجم أنسجة الجسم، وقد تظهر أعراضه في صورة تساقط الشعر والطفح الجلدي وآلام المفاصل وارتفاع الحرارة دون سبب واضح.

ممارسة حياتهم بصورة طبيعية

وأشارت إلى أن بعض المرضى قد يقضون سنوات في علاج أعراض متفرقة دون اكتشاف السبب الحقيقي، مؤكدة أن زيادة الوعي بالمرض والالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية يسهمان في الحد من مضاعفاته، ويساعدان المصابين على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية قدر الإمكان.