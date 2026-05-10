اليوم العالمي للذئبة الحمراء: علامات لا يجب تجاهلها

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية، تتزايد الدعوات للتعريف بمرض الذئبة الحمراء ، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي قد تؤثر على الجلد والمفاصل وأعضاء مختلفة من الجسم، وتختلف شدته وأعراضه من مريض لآخر.

ويؤكد متخصصون أن المرض غالبًا ما يبدأ بأعراض غير واضحة، أبرزها:

إرهاق شديد ومستمر

آلام وتورم في المفاصل

ارتفاع متكرر في درجة الحرارة دون سبب واضح

طفح جلدي مميز على الوجه يزداد مع التعرض للشمس

تساقط الشعر

تقرحات في الفم أو الأنف



وأشاروا إلى أن بعض الحالات قد تتطور لتشمل آلامًا في الصدر أو تأثرًا في الكلى، مما يستدعي التشخيص المبكر والمتابعة الطبية المستمرة للسيطرة على المرض وتقليل مضاعفاته.

ويشدد الأطباء على أن التوعية المبكرة والتعامل السريع مع الأعراض يساهمان بشكل كبير في تحسين جودة حياة المرضى والحد من تطور الحالة.