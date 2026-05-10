الإشراف العام
مرأة ومنوعات

في يومها العالمي.. كل ما تريد معرفته عن الذئبة الحمراء

نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في الـ 10 من مايو، باليوم العالمي للتوعية بمرض الذئبة الحمراء ، الذئبة مرض مناعي ذاتي يُهاجم فيه الجهاز المناعي أعضاء الجسم وأنسجته، يُسبب التهابًا قد يُؤثر على الجلد والمفاصل والدم وأعضاء حيوية كالكلى والرئتين والقلب.

ما هو مرض الذئبة؟

الذئبة مرض مناعي ذاتي يُسبب التهاباً في جميع أنحاء الجسم، إذا كنت مصاباً بالذئبة، فإن جهازك المناعي يُلحق الضرر بجسمك بدلاً من حمايته.

أعراض الذئبة الحمراء 

يسبب مرض الذئبة أعراضًا في جميع أنحاء جسمك

يعاني كل شخص مصاب بمرض الذئبة من مجموعة مختلفة من الأعراض ودرجات متفاوتة من الشدة، ولكن هذه بعض الأعراض الأكثر شيوعاً.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي:

الألم، بما في ذلك في المفاصل أو العضلات أو الصدر (خاصة عند أخذ نفس عميق)

الصداع

الطفح الجلدي ، وخاصة على الوجه، والذي يطلق عليه مقدمو الرعاية الصحية أحيانًا اسم طفح الفراشة

حمى

تساقط الشعر

تقرحات الفم

تعب

ضيق في التنفس

الغدد المتورمة

تورم في ذراعيك أو ساقيك أو وجهك

ارتباك

جلطات الدم

اسباب الذئبة الحمراء 

لا يعرف الخبراء على وجه اليقين ما الذي يسبب مرض الذئبة، قد تُحفز بعض العوامل المتعلقة بصحتك أو مكان إقامتك الإصابة بالذئبة، بما في ذلك:

العوامل الوراثية: قد يزيد وجود بعض الاختلافات الجينية من احتمالية إصابتك بمرض الذئبة.

الهرمونات: قد تجعلك ردود الفعل تجاه بعض الهرمونات في جسمك (وخاصة هرمون الاستروجين ) أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.

العوامل البيئية: تشمل هذه العوامل جوانب تتعلق بمكان سكنك أو عملك أو قضاء وقتك، على سبيل المثال، قد يزيد مقدار التلوث أو أشعة الشمس التي تتعرض لها من خطر إصابتك بمرض الذئبة.

تاريخك الصحي: قد يؤدي التدخين، والتعرض لضغوط نفسية شديدة، والإصابة ببعض الحالات الصحية الأخرى إلى الإصابة بمرض الذئبة. 

كما يُصاب العديد من الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية الأخرى بمرض الذئبة.

المصدر Cleveland clinic 

