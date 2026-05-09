ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكركم ؟

يحتوي ماء الكركم على الكركمين، وهو مركب قد يساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين الصحة العامة، إليك ما قد يحدث عند إضافته إلى روتينك اليومي

فوائد تناول ماء الكركم

1. يوفر مضادات الأكسدة

الكركمين، المركب الرئيسي في الكركم والمسؤول عن العديد من فوائده المحتملة، يعمل كمضاد للأكسدة، فهو يساعد على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تُلحق الضرر بالخلايا مع مرور الوقت وتساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة.

2. يعزز الترطيب

إن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم العديد من جوانب الصحة، بما في ذلك الحالة المزاجية، وانتظام حركة الأمعاء، وحتى مظهر الجلد

3. قد يساعد في تقليل الالتهاب

قد يساعد الكركمين في تقليل علامات الالتهاب في الجسم.

يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والتهاب المفاصل، قد يساعد إضافة ماء الكركم إلى روتينك اليومي على دعم استجابة جسمك الطبيعية للالتهاب، خاصةً عند تناوله مع نظام غذائي متوازن.