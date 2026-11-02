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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال القليوبي: اكتشافات جديدة مرتقبة بترولية بالصحراء الشرقية والغربية

اكتشافات البترول
اكتشافات البترول
محمود محسن

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الكشف البترولي الأخير يمثل بداية لسلسلة اكتشافات متوقعة بالصحراء الشرقية والغربية، موضحاً أنه تحقق من خلال شركة «بترو نفرتيتي» التابعة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.

وقال جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن تكثيف أعمال البحث والتنقيب ومتابعة خطط الشركاء الأجانب ساهم في تحقيق هذه النتائج.

وأشار إلى أن معدلات الإنتاج المعلنة تخضع حالياً لفترة اختبار تتراوح بين 20 و30 يوماً، لقياس ضغوط الخزان ومعدلات تدفق الزيت والغاز المصاحب.

توافر البنية التحتية وشبكات نقل البترول

وأضاف أن الآبار البرية تتميز بسرعة دخولها إلى خريطة الإنتاج بفضل توافر البنية التحتية وشبكات نقل البترول، ما يسمح بربطها وبدء الإنتاج فور انتهاء الاختبارات.

جمال القليوبي البترول الطاقة شركة جنوب الوادي القابضة الشركاء

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