مع بداية الخريف.. طرق بسيطة لتجديد المنزل بالنباتات

لا يحتاج تجديد البيت دائمًا إلى طلاء جديد أو أثاث غالٍ، فالنباتات الداخلية، وسيلة ممتعة لتغيير الأجواء دون إعادة الطلاء أو شراء أثاث أو ترميم، فهي تضيف ألوانًا وملمسًا وتغيّر طابع أي غرفة.

كما أن النباتات لا تجمّل البيت فقط، بل تعزز الإحساس بالراحة النفسية وتقلل التوتر وتساعد على الإبداع.

طرق تجديد المنزل بالنباتات

1. ابدئي بنباتات سهلة العناية.

ينصح موقع Living Spaces المبتدئين بالأنواع قليلة الصيانة، مثل نبات الأفعى (Snake Plant) الذي يتحمل الإضاءة الخافتة ويحتاج ريًّا قليلًا، والصبّار الذي يناسب الشمس المباشرة.

2. اختاري المكان قبل النبتة

يعد استكشاف المكان الأنسب لكل نبتة أولًا، كما أن النباتات جزء من الديكور وليس مجرد زهور بسيطة ، كما يجب مراعاة الإضاءة الطبيعية والرطوبة، وتجميع النباتات ذات الاحتياجات المتشابهة معًا.

املئي الزوايا الفارغة فالنباتات رائعة للزوايا الفارغة لأنها تلطّف الحواف وتمنح الغرفة إحساسًا بالدفء

4. استخدمي قاعدة الثلاثات

من قواعد التصميم الكلاسيكية تجميع العناصر في مجموعات من ثلاثة، وللحصول على مظهر جذاب، جمّعي نباتات بأطوال وألوان وملمس مختلف.

5. زيّني الرفوف بالنباتات المتدلية.

النباتات المتدلية تكمل تنسيق الأرفف لأنها تربط بين العناصر، كما أن النباتات المتدلية على رف علوي تضيف حركة أكثر من النباتات الصغيرة .

6. لا تهملي الأواني والحوامل

كما أن الفخار الملون أو المنقوش يضيف لونًا واهتمامًا، والتراكوتا يمنح مظهرًا تقليديًا، والحوامل الخشبية أو المعدنية ترفع النباتات عن الأرض فتضيف ارتفاعًا وشكل جذاب.

7. للمساحات الصغيرة، فكّري في تعليق النباتات والديكور

تعليق النباتات من السقف، وهو حل مثالي للغرف الصغيرة وقليلة الرفوف، كما ينصح بنباتات الصبّار في المكتب المنزلي، والنباتات المتدلية في المطبخ.

8. جددي بدون شراء.

لو عندك نبتة كبيرة، يمكنك نقلها بين غرف البيت لتجديد مظهره بسهولة