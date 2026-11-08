قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي
ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي
الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
الدوري التركي.. «فاجنر بينا» يفتتح التسجيل لـ طرابزون أمام ألانيا سبور
آيزنكوت لشركائه: لن يحقق أحد جميع مطالبه.. وعلينا تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة
6 منتخبات ترفض مواجهتها.. المحكمة الرياضية تُعيد روسيا إلى مونديال هوكي الجليد للناشئين
الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وتعلن: نوة المكنسة تبدأ 16 نوفمبر
وزير دفاع الاحتلال عن إيران: المهمة لم تكتمل بعد
للاطمئنان على المصابين.. محافظ بني سويف يتابع حادث تصادم قطارين العياط
السعودية تعزي مصر وأسر ضحايا قطار العياط.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع بداية الخريف.. طرق بسيطة لتجديد المنزل بالنباتات

نباتات
نباتات
نهى هجرس

لا يحتاج تجديد البيت دائمًا إلى طلاء جديد أو أثاث غالٍ، فالنباتات الداخلية، وسيلة ممتعة لتغيير الأجواء دون إعادة الطلاء أو شراء أثاث أو ترميم، فهي تضيف ألوانًا وملمسًا وتغيّر طابع أي غرفة. 

كما أن النباتات لا تجمّل البيت فقط، بل تعزز الإحساس بالراحة النفسية وتقلل التوتر وتساعد على الإبداع. 

طرق تجديد المنزل بالنباتات 

1. ابدئي بنباتات سهلة العناية. 

ينصح موقع Living Spaces المبتدئين بالأنواع قليلة الصيانة، مثل نبات الأفعى (Snake Plant) الذي يتحمل الإضاءة الخافتة ويحتاج ريًّا قليلًا، والصبّار الذي يناسب الشمس المباشرة.

2. اختاري المكان قبل النبتة

يعد استكشاف المكان الأنسب لكل نبتة أولًا، كما أن النباتات جزء من الديكور وليس مجرد زهور بسيطة ، كما يجب مراعاة الإضاءة الطبيعية والرطوبة، وتجميع النباتات ذات الاحتياجات المتشابهة معًا.

املئي الزوايا الفارغة فالنباتات رائعة للزوايا الفارغة لأنها تلطّف الحواف وتمنح الغرفة إحساسًا بالدفء 

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

4. استخدمي قاعدة الثلاثات

من قواعد التصميم الكلاسيكية تجميع العناصر في مجموعات من ثلاثة، وللحصول على مظهر جذاب، جمّعي نباتات بأطوال وألوان وملمس مختلف.

5. زيّني الرفوف بالنباتات المتدلية.

النباتات المتدلية تكمل تنسيق الأرفف لأنها تربط بين العناصر، كما أن النباتات المتدلية على رف علوي تضيف حركة أكثر من النباتات الصغيرة .

6. لا تهملي الأواني والحوامل

كما أن الفخار الملون أو المنقوش يضيف لونًا واهتمامًا، والتراكوتا يمنح مظهرًا تقليديًا، والحوامل الخشبية أو المعدنية ترفع النباتات عن الأرض فتضيف ارتفاعًا وشكل جذاب.

7. للمساحات الصغيرة، فكّري في تعليق النباتات والديكور 

تعليق النباتات من السقف، وهو حل مثالي للغرف الصغيرة وقليلة الرفوف، كما ينصح بنباتات الصبّار في المكتب المنزلي، والنباتات المتدلية في المطبخ. 

8. جددي بدون شراء. 

لو عندك نبتة كبيرة، يمكنك نقلها بين غرف البيت لتجديد مظهره بسهولة

ديكور المنزل نباتات للمنزل نباتات تعيش داخل المنزل ديكور بسيط ديكور للخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الاهلي

إعلامية: عندما ابتعد عموتة عن «الفزلكة» ظهر تألق زيزو وعمر الساعي

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مودرن سبورت والقناة

وزير الشباب والرياضة

جوهر نبيل: اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ركيزة أساسية في إعداد أبطال المستقبل

ليفربول

ليفربول يهزم كريستال بالاس بثلاثية ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد