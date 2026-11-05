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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الأبراج الكسولة في خريف 2026.. هل انت منهم؟

الابراج
الابراج

يشهد خريف 2026 مجموعة من التحركات الفلكية التي تضع بعض الأبراج أمام فترة من المراجعة والتفكير، بينما تستعد أبراج أخرى لمرحلة أكثر نشاطًا وحماسًا مع اقتراب النصف الثاني من نوفمبر. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع كوكبي الزهرة وعطارد 

وتشير خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريح خاص لصدى البلد، إلى أن هذه الفترة قد تجعل بعض مواليد الأبراج يشعرون بانخفاض الطاقة والرغبة في العزلة وتأجيل الخطوات الجديدة، في حين تبدو الأبراج النارية أكثر استعدادًا للحركة والمبادرة مع اقتران المريخ والمشتري في برج الأسد يوم 16 نوفمبر 2026.

 الأبراج الأكثر شعورًا بالخمول في خريف 2026

1. برج العقرب.. مراجعة العلاقات والابتعاد عن الضوضاء

يأتي العقرب في مقدمة الأبراج التي قد تشعر بثقل نفسي خلال هذه الفترة، وفقًا لقراءة ندى عادل، خاصة مع تراجع عطارد والزهرة في العقرب ثم انتقال الزهرة متراجعة إلى الميزان. 

وقد يميل مواليد البرج إلى مراجعة علاقات قديمة واستعادة مواقف سابقة، مع رغبة أكبر في العزلة والابتعاد عن الأجواء المزدحمة. 

وتنصحهم الفترة بعدم اتخاذ قرارات عاطفية متسرعة، ومنح أنفسهم وقتًا لفهم ما يريدونه فعلًا.

2. برج الثور.. حيرة في القرارات العاطفية والمالية

قد يشعر مواليد الثور بأن طاقتهم أقل من المعتاد، خصوصًا أن الزهرة، الكوكب الحاكم للبرج، تمر بفترة تراجع. وتوضح ندى عادل أن هذه المرحلة قد تدفعهم إلى إعادة حساباتهم في العلاقات والمال، والتفكير أكثر من مرة قبل اتخاذ قرارات مهمة. وقد يبدو الحسم صعبًا في بعض المواقف، لذلك من الأفضل عدم الضغط على النفس لإنجاز كل شيء دفعة واحدة.

3. برج الميزان.. ذكريات الماضي تفرض نفسها

يجد مواليد الميزان أنفسهم أمام فترة من مراجعة المشاعر والعلاقات، خاصة مع عودة الزهرة، الكوكب الحاكم لهم، إلى برج الميزان في حركتها التراجعية يوم 25 أكتوبر. وقد تعود بعض الذكريات أو الموضوعات القديمة إلى الواجهة، ما يخلق حالة من التردد بين التمسك بالماضي والتطلع إلى مرحلة جديدة. وتنصحهم خبيرة الأبراج بالتعامل مع هذه المشاعر بهدوء، وعدم السماح للحنين بأن يؤثر في اختياراتهم الحالية.

4. برج الجوزاء.. تأجيلات وتشوش في التفاصيل اليومية

قد يشعر مواليد الجوزاء بأن اليوم يمر سريعًا دون إنجاز ما خططوا له، مع احتمالات لحدوث تأجيلات أو سوء فهم في الرسائل والاتفاقات. وترتبط هذه القراءة بتراجع عطارد، الكوكب الحاكم للجوزاء، في برج العقرب، وهو ما تفسره ندى عادل باعتباره فترة تحتاج إلى مراجعة تفاصيل العمل والروتين الصحي والالتزامات اليومية. ومن الأفضل التأكد من المواعيد والمستندات والرسائل قبل اتخاذ أي خطوة.

 نصيحة الفلك للأبراج التي تشعر بالخمول

تؤكد ندى عادل أن الفترة السابقة لعودة عطارد والزهرة إلى الحركة المباشرة مناسبة للمراجعة أكثر من الاندفاع نحو بدايات جديدة. 

وتنصح بمراجعة الرسائل والعقود والمستندات، وإعادة ترتيب الخطط المؤجلة، والتفكير جيدًا قبل إطلاق مشروع أو الدخول في التزام جديد، خاصة أن بعض التفاصيل قد تحتاج إلى إعادة تدقيق.

ومن المقرر أن ينتهي تراجع عطارد يوم 13 نوفمبر، بينما تعود الزهرة إلى الحركة المباشرة في منتصف نوفمبر، وفقًا للجداول الفلكية المنشورة.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء الميزان السرطان

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