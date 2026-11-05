الحكومة: مراعاة اعتبارات التضخم وزيادة قيمة الدعم النقدي بما يحقق الاستقرار في مجموعة السلع التي يحصل عليها المواطن.. ترامب: خسارة الانتخابات كانت نتيجة الحرب على إيران| أخبار التوك شو

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الحكومة: مراعاة اعتبارات التضخم وزيادة قيمة الدعم النقدي بما يحقق الاستقرار في مجموعة السلع التي يحصل عليها المواطن

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا لمناقشة تكليفات الرئيس السيسي الخاصة بالمحور الضمان الاجتماعي .



ترامب: إذا أقدم الديمقراطيون على مساءلتي بهدف العزل فسيؤدي ذلك إلى تدمير حزبهم

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه إذا أقدم الديمقراطيون على مساءلتي بهدف العزل فسيؤدي ذلك إلى تدمير الحزب الديمقراطي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ترامب: خسارة الانتخابات كانت نتيجة الحرب على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خسارة الانتخابات كانت نتيجة الحرب على إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مواطنون ضد الغلاء: تكلفة المعيشة أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين

حذر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، من الضغوط المتزايدة لارتفاع الأسعار على ميزانية الأسر المصرية، مؤكدًا أن تكلفة المعيشة أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.



التعليم العالي: مبادرة "دولة الابتكار" تستهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات تدعم الاقتصاد

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة "دولة الابتكار" تمثل إحدى المخرجات الأساسية لمنتدى مصر 2026، موضحًا أن وزراء التعليم العالي والصناعة والإنتاج الحربي أطلقوا عددًا من المبادرات والنداءات الجديدة، بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى ابتكارات تمثل إضافة للاقتصاد القومي في مصر.



خصم 50% لصغار المصدرين.. «الرقابة على الصادرات» تخفض تكلفة اختبارات الجودة لدعم المنتجات المصرية بالخارج

في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المحلية، تتجه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى تقديم حزمة من التسهيلات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن صغار المصدرين، ومساعدتهم على استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة في الأسواق الدولية.



رئيسة سلوفينيا تشيد بمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودورها كوسيط يسعى للتوصل لحل مناسب

أشادت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بما تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودورها كوسيط يسعى إلى التوصل لحل مناسب.



زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: الأمريكيون لا يعرفون أسباب شن الحرب على إيران ويجب أن تنتهي

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أن الأمريكيين لا يعرفون أسباب شن الحرب على إيران ويجب أن تنتهي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



فانس: الاستطلاعات أظهرت أن كثيرين صوتوا للديمقراطيين رغبة في إنهاء الحرب وخفض تكاليف المعيشة

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الاستطلاعات أظهرت أن كثيرين صوتوا للديمقراطيين رغبة في إنهاء الحرب وخفض تكاليف المعيشة وتغيير علاقاتنا مع إسرائيل.